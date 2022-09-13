环境（Environment） 1、证监会副主席方星海：积极探索推出碳排放、物流指数等新型产品

9月6日，在郑商所、郑州市人民政府、芝商所联合主办的2022中国（郑州）国际期货论坛上，证监会副主席方星海致辞称，围绕统一大市场、绿色发展等国家重大战略导向和市场转型发展需求，在不断完善传统品种风险管理工具箱的同时，积极探索推出碳排放、物流指数等新型产品，提升服务实体经济的广度和深度。

2、麦趣尔（002719.SZ）：因超标排污被判付43万元

9月5日，中国裁判文书网公布昌吉排水有限责任公司、麦趣尔集团股份有限公司服务合同纠纷民事一审民事判决书，麦趣尔集团股份有限公司超标排放污水，被判决支付污水处理费43.41万元。

社会（Social Responsibility） 1、德方纳米（300769.SZ）：向泸定地震灾区捐赠200万元

9月9日，德方纳米公告，公司通过四川省慈善联合总会定向捐赠200万元，用于泸定地震抗震救灾工作，共同助力受灾群众渡过难关、重建家园。

2、川发龙蟒（002312.SZ）：向泸定地震灾区捐赠100万元

9月9日，川发龙蟒公告，四川省甘孜藏族自治州泸定县突发6.8级地震，公司决定通过甘孜藏族自治州人民政府定向捐赠人民币100万元，用于泸定地震灾区紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作。

3、贵州茅台（600519.SH）：向四川省红十字会捐赠1500万元用于四川泸定地震抗震救灾工作

9月9日，贵州茅台公告，公司向四川省红十字会捐赠1500万元用于四川泸定地震抗震救灾工作。公司向贵阳市慈善总会捐赠3000万元助力打赢疫情防控攻坚战。

4、长虹佳华（03991.HK）、长虹华意（000404.SZ）及长虹美菱（000521.SZ）：分别向四川泸定地震灾区捐赠人民币100万元

9月7日，长虹佳华在港交所发布公告，间接全资附属公司四川长虹佳华哆啦有货电子商务有限公司通过绵阳市慈善总会向四川泸定地震灾区捐赠人民币100万元，用于抗震救灾工作。

同日，长虹华意及长虹美菱公告，公司拟通过绵阳市慈善总会定向捐赠人民币100万元，用于泸定地震抗震救灾工作，共同助力受灾群众渡过难关、重建家园。

5、盛新锂能（002240.SZ）：向四川地震灾区捐赠300万元

9月7日，盛新锂能公告，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震，公司向甘孜藏族自治州红十字会捐款300万元人民币，用于地震紧急救援，过渡安置以及灾后重建。

6、天味食品（603317.SH）：向泸定地震灾区捐赠100万元

9月7日，天味食品公告，公司决定通过四川省红十字基金会向泸定地震灾区捐款人民币100万元用于地震紧急救援，过渡安置以及灾后重建。

7、融捷股份（002192.SZ）：捐赠500万元用于泸定地震抗震救灾

9月6日，融捷股份公告，全资子公司融达锂业作为甘孜州本土企业，其通过甘孜藏族自治州慈善总会定向捐赠500万元，用于泸定地震抗震救灾工作。

8、科伦药业（002422.SZ）：向地震灾区捐赠600万元

9月6日，科伦药业公告，四川泸定突发6.8级地震，公司决定通过红十字会等机构向受灾较严重的四川泸定及石棉两地捐赠现金与物资，共计人民币600万元。

9、荣晟环保（603165.SH）：拟通过平湖市慈善总会教育基金定向捐赠100万元

9月9日，荣晟环保公告，在第38个教师节来临之际，公司由全资子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司通过平湖市慈善总会教育基金定向捐赠人民币100万元，主要用于因患重大疾病或其他原因致使生活特别困难教职工家庭的专项救助和困难家庭学生助学，以及对优秀教职工和优秀学生的奖励、激励等。

10、蒙泰高新（300876.SZ）：拟向揭阳市慈善总会捐赠500万元用于乡村振兴

9月5日，蒙泰高新公告，公司拟以自有资金向揭阳市慈善总会捐赠人民币500万元，分三年实施完毕。该捐赠专项用于揭阳市乡村振兴工作，以支持解决揭阳市区域发展不平衡的问题。

11、三七互娱（002555.SZ）捐赠100万元援助四川泸定地震灾区

9月5日，四川甘孜州泸定县发生6.8级地震。三七互娱捐赠100万元，其中50万元捐赠至甘孜藏族自治州慈善总会，50万元捐赠至雅安市慈善总会，定向用于支援灾区抗震救灾工作。

12、良品铺子（603719.SH）月饼吃出塑料，公司致歉：初步推断为馅料开袋时包装物混入导致

9月12日，良品铺子发布情况说明，称关注到有关消费者投诉良品铺子月饼“塑料异物”的媒体报道，深表歉意。良品铺子表示，在9月11日收到顾客投诉后，公司第一时间与顾客开展沟通并积极推进客诉解决。顾客对公司的解决方案表示满意，并已将产品送回购买门店以协助公司做进一步原因调查。质检人员初步推断，可能是馅料开袋时包装物混入导致。目前，针对此事件的专项检查正在进行。后续，也将与该顾客同步调查结果。

公司治理（Corporate Governance） 1、瑞丰新材（300910.SZ）：高管王少辉误卖15.71万股致违规减持

9月5日，瑞丰新材公告，公司收到副总经理王少辉《关于误操作导致违规减持公司股票的情况说明及致歉声明》，其因误操作个人证券账户，导致在未预先披露减持计划的情况下违规减持公司股票15.71万股，占公司总股本的0.10%，减持后持有公司股份51.0035万股。

2、青云科技（688316.SH）：因信披不准确、不及时，收警示函

9月5日，青云科技及相关责任人收北京证监局警示函。

经查,公司存在以下问题：

1.公司在第三方硬件采购及销售业务中,硬件产品由供应商直接运输至客户指定交货地点,公司并未实际控制该存货,根据企业会计准则规定,此类业务应当按照净额法确认收入。公司按照总额法确认收入,导致你公司2021年一季报、中期报告、三季报信息披露不准确。

2.公司在披露的2021年年度报告中,已将收入确认由总额法调整至净额法,但迟至2022年6月7日才披露更正后的2021年一季报、中期报告、三季报,信息披露不及时。

3、鸿达兴业（002002.SZ）：因业绩预测结果不准确、不及时，收警示函

9月8日，鸿达兴业因业绩预测结果不准确或不及时，收江苏证监局警示函。

经查,公司于1月28日披露《2021年度业绩预告》,预计归属于上市公司股东的净利润为145793.63万元至156218.53万元；

4月2日,公司披露《2021年度业绩预告修正公告》,预计归属于上市公司股东的净利润为85000万元至90000万元；

4月19日,公司披露《2021年年度报告》,经审计归属于上市公司股东的净利润为851839635.01元。公司在披露上述业绩预告时未保持必要的审慎，导致原材料成本、财务费用、研发费用等多项财务核算内容出现大幅调整修正，业绩预告与实际业绩差异较大，信息披露不准确。

4、华兴源创（688001.SH）：因理财超限未及时披露，收警示函

9月6日，江苏证监局公布的信息显示，苏州华兴源创科技股份有限公司因理财超限且未及时披露，收警示函。

公司于2021年12月28日披露《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,公司将使用额度不超过人民币5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。经查,公司于2021年12月28日至2022年1月23日期间,累计使用闲置募集资金开展现金管理7.153亿元,超出公司董事会审议额度2.153亿元,且未及时进行披露。

5、桐昆股份（601233.SH）：监事配偶违规买卖公司股票，收警示函

9月9日，浙江证监局对俞林忠采取出具警示函。

经查，在俞林忠担任桐昆集团股份有限公司监事期间，配偶沈爱文于2021年8月23日至2022年6月28日通过名下证券账户，多次买卖公司股票，累计买入29700股，成交金额638270元，累计卖出28200股，成交金额562516元。

上述行为违反了《证券法》第四十四条的规定，浙江证监局决定对俞林忠采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。俞林忠应认真吸取教训，加强本人及直系亲属的证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违法行为再次发生，并于收到本决定书之日起10个工作日内向浙江证监局提交书面整改报告。

6、美晨生态（300237.SZ）：未按规定披露关联交易等四项问题，被责令改正并出具警示函

9月5日，山东证监局发布《关于对山东美晨生态环境股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》。

山东证监局在日常监管发现，公司存在以下违规行为：

一、未按规定披露关联交易；二、张磊持股信息披露不实；三、解决同业竞争的信息披露不实；四、诸城新厂区一期工程虚计施工成本。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条、第六十五条的规定，山东证监局决定对公司采取责令改正并出具警示函的监管措施，同时记入诚信档案，公司应自收到本决定书之日起三十日内向山东证监局提交整改报告。

7、正虹科技（000702.SZ）：两高管因亲属短线交易，收警示函

9月6日，湖南证监局网站披露关于对杨坤明、周勇良采取出具警示函行政监管措施的决定。

经湖南证监局调查，杨坤明作为正虹科技发展股份有限公司副总裁，其配偶吴晓慧在2022年6月2日、6月8日累计买入正虹科技股票1万股、成交金额51120元；6月9日-10日累计卖出公司股票8000股、成交金额46100元。上述行为构成了短线交易，违反了证券法第四十四条相关规定。

周勇良作为正虹科技总裁助理，其儿子周麟于2022年5月30日-31日，累计买入正虹科技股票18900股，成交金额99754元；6月10日累计卖出公司股票18900股，成交金额111510元。上述行为构成短线交易，违反了证券法第四十四条相关规定。

8、沃森生物（300142.SZ）：公司董秘被留置调查

9月5日晚，沃森生物公告称，公司董事会秘书张荔因个人原因被文山州监察委员会实施留置调查措施。

根据相关法规规定，沃森生物董事长李云春暂代张荔履行董事会秘书职责。除张荔外，公司其他全部高管均正常履职，截至公告披露时尚未获悉上述留置调查的进展和结论。

9、喜悦智行（301198.SZ）：实控人之一、董事罗胤豪被采取强制措施

9月9日，喜悦智行公告，公司收到罗胤豪家属的通知，罗胤豪被宁波市公安局鄞州分局采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查，公司尚未知悉案件具体情况。罗胤豪为公司实际控制人之一、董事，该事项系罗胤豪个人事项，不影响公司日常生产经营活动。目前公司日常经营运作正常，公司董事会及管理层将确保公司及各项经营活动正常进行。