[风险]摘牌浩育(832595):江海证券关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司股票进入摘牌整理期交易并将被终止挂牌的第五次风险提示性公告 时间：2022年09月13日 16:11:56 中财网 原标题:摘牌浩育:江海证券关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司股票进入摘牌整理期交易并将被终止挂牌的第五次风险提示性公告

江海证券

关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司股票进入摘牌整理期交易

并将被终止挂牌的第五次风险提示性公告

江海证券作为大连浩瀚教育咨询股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号 类别 风险事项 挂牌公司是 否履行信息 披露义务 1 公司治理 董事会和管理层人员大多已经不再主事 否 2 生产经营 停产、主要业务陷入停顿 否 3 信息披露 公司无法或拒绝履行信息披露义务 否 4 公司股票将被 终止挂牌 股转公司作出终止浩瀚教育公司股票挂 牌的决定，公司股票进入摘牌整理期 否

（二） 风险事项情况

主办券商在对浩瀚教育日常持续督导过程中，发现浩瀚教育董事会和管理层人员大多已经不再主事，日常业务处于停滞状态，无法有效履行信息披露义务，未能在2022年4月29日之前及时披露2021年年度报告，且未能在法定期限届满之日起两个月内（2022年6月30日前）披露2021年年度报告。

全国股转公司于2022年8月23日送达《关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司股票挂牌的决定》（股转发﹝2022﹞462号）。

根据《全国 中小企业 股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》第十七条的规定，全国股转公司将终止浩瀚教育公司股票挂牌。浩瀚教育在规定期间内未提交复核申请，公司股票自2022年9月7日起复牌，并将于2022年9月22日终止挂牌。

二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

浩瀚教育公司股票自2022年9月7日起复牌，并于2022年9月22日终止

挂牌，恢复交易期间，股转公司对浩瀚教育公司股票进行特殊标识，证券简称变更为“摘牌浩育”。浩瀚教育摘牌整理期为2022年9月7日至2022年9月21日，公司股票将于2022年9月22日终止挂牌。

三、 主办券商提示

根据全国股转公司相关规定，浩瀚教育公司股票自2022年9月7日进入摘牌整理期，在摘牌整理期交易十个交易日后，将于2022年9月22日终止挂牌。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者在2022年9月14日至2022年9月21日最后六个交易日内，充分关注上述风险，谨慎作出投资决策。

主办券商联系人：郭立芬；联系方式：010-67735311。

目前浩瀚教育董事会和管理层人员大多已经不再主事，日常业务处于停滞状态，无法有效履行信息披露义务，未安排人员对接投资者咨询。

四、 备查文件目录

《关于大连浩瀚教育咨询股份有限公司股票挂牌的决定》（股转发﹝2022﹞462号）

江海证券

2022年9月13日

中财网

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