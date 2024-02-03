醫師指出，在使用衛生棉時，月經來時每2到4小時更換，也要注意更換前先洗手、保存在乾淨乾燥的環境，並注意保存期限是否過期；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛生棉可說是女性生理期的好幫手，也是台灣市佔率最高的生理用品。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹於臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師 」發文指出，在使用衛生棉時，有4件應該做到的事時常被忽略，包含：更換前先洗手、月經來時每2到4小時更換、注意保存期限、保存在乾淨乾燥的環境。

更換前先洗手

張瑜芹指出，很多女性都是在上廁所時，順便換衛生棉，換完後才洗手，但其實在拆開衛生棉，放上內褲的過程中，有可能會把手上的細菌帶到衛生棉上，進而增加感染的機率，所以在替換衛生棉前，先洗手，洗去手上的細菌很重要。

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定時更換

張瑜芹建議，建議每2到4小時就要更換1次衛生棉，不要等到衛生棉吸飽經血才更換。因為經血有豐富的營養，容易滋生細菌及異味，容易造成陰道、尿道、外陰部的感染。

注意保存期限

衛生棉其實是有保存期限的，過了保存期限請果斷丟掉它，保存期限約3到5年不等，只要產品過期，即使沒有拆封，產品也可能已經變質或黴菌污染了。

保存方式

很多人會把衛生棉放在廁所方便使用，但廁所潮濕的環境容易使黴菌滋生，建議保存在乾淨乾燥的環境。

張瑜芹表示，經期期間是女性私密處較脆弱的一段時間，私密用品的正確使用是避免私密處感染的關鍵，若有任何問題，建議可以和婦產科醫師討論。

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