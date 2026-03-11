21世纪经济报道记者 董静怡

近日，AI行业的聚光灯已经完全让位给了一只红色的“小龙虾”——OpenClaw。

“大家对 AI 发展的趋势和迭代速度有一个大方向的感知，但没人能预料到它会来得这么快，对生产力的变革如此迅速。”MiniMax副总裁严奕骏向21世纪经济报道记者表示，近期各类从业者都在主动联系他们，期望尝试体验，或深入研究如何自主构建类似系统。

嗅觉最灵敏的，永远是离钱最近的厂商。自春节假期后，国产大模型借OpenClaw的热潮纷纷跻身模型调用量前列，收入大涨。同时，厂商集体跟进Agent项目，在把“Claw”塞进自己的产品矩阵里。

“腾讯、智谱、Kimi等厂商纷纷布局类似方向，其原因主要有两点：一是争夺下一代应用入口，二是单纯售卖模型的变现模式面临越来越大的压力。”非凡资本合伙人吴畏向21世纪经济报道记者表示，“在当前背景下，Agent是少数既能承载长期战略愿景，又能较快落地至具体场景并产生收入的方向。”

热闹背后，安全冷水也随之泼下。OpenClaw漏洞频发，国家互联网应急中心发布风险提示，点明提示词注入、误操作删除、插件投毒等核心风险。资本市场迅速回调，MINIMAX、智谱跌超6%。

一只龙虾，撕开了AI商业化的口子，也拉开了一场关于入口、生态与安全的持久战。行业普遍认为，OpenClaw不一定是最后的赢家，也不会是最终的形态，国内厂商的积极参与，也在为下一轮迭代积蓄筹码。

国产模型的“流量油田”

农历新年前，中国的大模型创业公司还在承受着“商业化乏力”的质疑。Kimi常被诟病叫好不叫座，MiniMax虽然海外C端产品表现不错，但B端API收入偏弱。投资人的耐心在消耗，下一轮融资的估值故事越来越难讲。

谁也没想到，转机会以一种“龙虾”的形式出现。

2026年1月底，OpenClaw的热度从硅谷传到国内。阶跃星辰向记者表示，OpenClaw爆火，因填补了AI在真实用户需求上的空白，Agent从垂类走向通用，从开发者社区走向大众用户。

而国产模型厂商在春节前后恰好密集发布了一波新品。OpenRouter的数据显示，从2月起，以周为单位，国产大模型开始“霸榜”，并且排名前5的模型中中国模型数量过半。

理解这一点，需要看懂OpenClaw的商业模式。它是一个极度“贪婪”的Token消耗者，目前已经是OpenRouter平台上token消耗最高的App/Agent。

数据显示，一个重度“养虾”用户，日均消耗Token在3000万至1亿之间。作为对比，一个普通ChatGPT用户即使天天聊天，月消耗也不过百万级。这意味着，当用户部署OpenClaw，每一次指令的背后，都在大量调用云端大模型的API。这正是以性价比著称的国产模型厂商喜闻乐见的。

“当前大量用户在尝试部署Openclaw及类似产品，无论是尝试还是成功使用，都会涉及到大量token的使用，因此带动了大模型和云厂商的营收。”IDC中国研究总监卢言霞向记者表示。

OpenRouter数据显示，OpenClaw的日榜与月榜前三甲被中国大模型Step 3.5 Flash、Kimi K2.5、MiniMax M2.5包揽。

其中，过去30天内，Step 3.5 Flash在OpenClaw上的token调用总量位居全球第一。该模型是阶跃星辰近期开源的Agent基座模型，此前已连续一周登顶OpenClaw单日调用榜。

MiniMax M2.5型自2月发布以来就一直排在OpenRouter模型总榜的首位。MiniMax官方数据也透露，M2系列文本模型在2026年2月的平均单日Token消耗量已较2025年12月增长6倍以上。

Kimi K2.5也受益于这波热潮。此前有消息称，受全球付费用户及API调用量大涨驱动，Kimi近20天的累计收入已经超过了2025年全年，特别是海外付费用户保持高速增长，Kimi海外收入已超国内。

对于模型厂商来说，这波热潮带来的正向影响是结构性的：不仅解决了变现的燃眉之急，更通过全球开发者的高频调用，获取了宝贵的高质量任务轨迹数据。

东方证券在一份研报中指出，OpenClaw有望成为国产大模型又一个真实的高频使用场景，而海量的Agent交互数据未来能反哺模型，从而提升竞争力。

严奕骏向记者表示，OpenClaw的部署仍存在一定门槛，其未来增长潜力巨大，预计可达数倍乃至数十倍的提升。“我们预计未来算力调用与token消耗将较当前水平增长数倍以上。在此基础上谁的模型更具有性价比，谁的模型就会更受到用户的青睐。”

下一个入口？

第二阶段的战事，则围绕着“圈地”展开。

当用户习惯通过一个智能体去调用工具、操作电脑、完成工作时，这个智能体本身，就成了搜索引擎、App商店之后的下一个超级入口。谁都不想错过。

3月10日，智谱宣布正式上线AutoClaw，中文名为“澳龙”。这是国内首个“一键安装”本地版OpenClaw，内置了专为OpenClaw优化的Pony-Alpha-2模型，预置了超过50个主流技能，支持接入飞书等即时通讯工具。当日，智谱涨近13%。

同样激进的还有腾讯。3月9日，腾讯正式推出全场景AI智能体WorkBuddy，深度兼容OpenClaw所有技能，且无需云端部署，下载后连接企业微信即可远程操作。公开测试上线后，一度因为流量激增出现登录及服务不稳定问题。3月10日，腾讯涨超7%，市值重回5万亿。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾今日凌晨还在朋友圈表示，“自研龙虾、本地虾、云端虾、企业虾、云桌面虾，安全隔离虾房、云保安、知识库......还有一批产品陆续赶来”。

3月11日，华为终端BG CEO何刚披露基于鸿蒙系统的小艺Claw，目前处于beta版本。从介绍来看，小艺Claw可以帮助用户处理文档编辑、写PPT、自动回复邮件等任务，支持多端协同，预设多种不同的人格。此前，华为小艺开放平台显示，其已新增OpenClaw模式。

据不完全统计，市面上还出现了阿里的CoPaw、火山引擎的ArkClaw、月之暗面的KimiClaw、MiniMax的MaxClaw等等。AI圈一夜之间进入了“全员Claw”时刻。

“MaxClaw推出后，仅仅 120 个小时我们就扩容了四次，现在也在不停地扩容。”严奕骏向记者透露，“面对如此高的热情和需求量，我们感觉仿佛又回到了去年 DeepSeek 爆火的时候。”

在业内看来，OpenClaw现阶段的影响力着实巨大，谁也不想错过这个窗口。沙利文中国总监李庆向记者表示，这是一场“入口争夺战”与“生态卡位战”，“变现是结果而非初衷，其深层逻辑在于构建护城河。”

而这些“国产龙虾”也有自身的差异化优势。一方面，这些厂商的产品解决了OpenClaw部署门槛高的问题，绝大多数走的都是“降低门槛、开箱即用”的路线，推动了AI平权。

另一方面则是背后生态的联动。腾讯的WorkBuddy直接打通企业微信和QQ，华为的小艺背后是鸿蒙的多端流转能力，在实际的生活和工作中可用性更强。对于厂商来说，把OpenClaw变成自己生态的一部分，把用户养虾的习惯养在自己的“院子”里，才是把握住了入口。

安全的持久战

当然，全员入局的热闹里，隐忧犹存。安全漏洞、本地化部署带来的隐私风险等等，都是悬在头顶的达摩克利斯之剑。

根据国家信息安全漏洞库（CNNVD）统计，自2026年1月-2026年3月9日，共采集OpenClaw漏洞82个，其中超危漏洞12个，高危漏洞21个、中危漏洞47个、低危漏洞2个，包含了访问控制错误、代码问题、路径遍历等多个漏洞类型。

国家互联网应急中心3月10日发布风险提示，OpenClaw默认安全配置极为薄弱，点出四类核心风险：提示词注入、误操作删除、功能插件投毒，金融、能源等关键行业面临核心业务数据泄露风险。

资本市场的反应迅速。3月11日，此前连续大涨的“龙虾”概念股集体回调。资本市场此前追捧的是“AI接管一切”的想象空间，而安全警报撕开的，是“AI接管一切”背后的失控风险。

“现在市场对OpenClaw安全的重视，整体还是不够的。”吴畏向记者表示，“许多人仅关注密钥泄露或提示词泄露等表层问题，但这远非核心挑战。一旦OpenClaw接入即时通讯、工具及工作流，真正棘手的难题在于权限边界界定、工具调用控制、记忆污染防范、误触发机制建立以及审计追责体系构建等方面。”

他认为，OpenClaw可能在个人场景或轻量级团队协作中率先落地，但若要深入企业核心业务，仍需经历漫长过程。

不过，对于国产模型厂商而言，这波热潮虽然遭遇安全冷水，但从Agent产业的长远发展来看仍颇有益处。

安全问题的暴露并非坏事，它迫使行业在狂奔途中开始思考护栏该建在哪里，目前国产厂商已经在关注这类问题。

例如，智谱相关负责人表示，AutoClaw在安装方案上已经做了预处理，规避公网暴露、端口暴露等问题，同时对工作目录做了一些规定，对重要操作会进行提醒与限制。

花旗的分析指出，腾讯的WorkBuddy提升了易用性与安全性。依托腾讯CodeBuddy架构，WorkBuddy整合了统一账号与计费体系，并具备企业级安全管理和安全审计能力。

同时，这波热潮将Agent的能力认知渗透进了个人与企业中。对用户心智的市场教育、Token付费习惯的形成等等，都在为模型厂商、云厂商的发展提供了更可持续的支撑。

整个生态也在持续繁荣。阶跃星辰向记者表示，围绕OpenClaw的各类软件和AI社区正快速成长，基础模型和算力等最下游环节将得到推动。所有模型公司均将从中受益，进而传导至算力需求，目前模型推理算力已再度呈现紧缺态势。

目前行业普遍认为，OpenClaw不一定是最后的赢家，也不会是最终的形态，之后还会有多轮迭代。即便这波热度平息，国内厂商的积极参与仍有价值。

吴畏向记者表示，各大厂商将补齐权限、安全、记忆、工作流及多平台协作等基础设施，促使Agent从展示性的炫技Demo向真正可交付的产品演进。

“近期我们在多场关于OpenClaw的分享中也观察到这一趋势，大家关注的焦点已经转向了‘如何部署、如何安全稳定运行、如何对接业务场景’。这表明行业正逐步向落地阶段迈进。”吴畏表示。