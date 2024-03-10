加沙南部城市拉法最大的居民塔楼之一星期六受到以色列攻击，让几十个家庭无家可归，以色列说塔楼被哈马斯用来攻击以色列。

没有伤亡报道。

以色列是对加沙尚未被攻击的最后地区拉法增加施压，有一百多万巴勒斯坦人在这里躲避战火。

距埃及边境大约500米的塔楼有300居民，其中一位对路透社说，以色列提前30分钟警告他们夜晚逃离。

莫哈默德·纳布里斯（Mohammad Al-Nabrees）说，“民众受惊，跑下楼梯，有人摔倒，一片混乱。民众没有带上他们的财物。”他说有一名朋友的怀孕妻子在紧急撤离时在楼梯上摔倒。

哈马斯恐怖攻击以色列引发加沙战争的五个月后，加沙局势正迅速恶化。

红十字国际委员会星期六发布声明说，“民众没有安全地方可去。”

加沙卫生当局说，将近3万1千巴勒斯坦人被打死，几千人恐怕被埋在废墟下。

红十字国际委员会(ICRC)主席米里亚娜·斯波利亚里茨（Mirjana Spoljaric)谴责加沙目前的平民伤亡，紧急呼吁哈马斯无条件释放人质。

斯波利亚里茨在声明中还呼吁加沙停止敌对，向需求民众提供有意义的援助，允许红十字会访问人质。声明同时要求以色列人道对待被拘留的巴勒斯坦人。

声明说，红十字国际委员会作为中立协调人只要停止敌对，就能提供食品、居所和卫生援助。“红十字国际委员会在加沙的长期卫生、电力和水领域的工作会让我们能迅速支持这些重要服务。”

一艘装运米面等援助物资的船只计划星期六驶离塞浦路斯，前往加沙，援助面临饥饿的人们。

西班牙一个非政府组织拥有的“张开双臂”（Open Arms）号船只预计本周末首航加沙。这艘船通常用于救援海上的移民。

这个施行项目由国际慈善机构世界中央厨房（WCK）管理，由阿联酋资助。

声明说，“世界中央厨房和伙伴们认为需要几艘船只，正努力提供不间断的援助流动。”声明并说，另外有500吨援助物资将后续运达。

与此同时，以哈战争的停火谈判继续陷入僵局。

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）周五表示，加沙是否能在近期停火取决于哈马斯。布林肯在华盛顿与来访的土耳其代表团举行会谈之前表示，美国正在继续努力实现加沙停火，不过有报道称哈马斯谈判代表已经离开了开罗会谈。

UNRWA资金

巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）负责人菲利普·拉扎里尼（Philippe Lazzarini）对一些援助方会在几周内恢复资助表示审慎乐观，并警告该机构“正面临死亡和解体的危险。”以色列之前指称一些该机构的人员参加了哈马斯10月7日对以色列的恐怖攻击。

拉扎里尼在瑞士电台RTS星期六播放的采访中说了这番话。

法国前外长卡特琳·科隆纳（Catherine Colonna）正在对UNRWA展开独立调查，预计下月发布最终报告。

2月中旬开始调查的科隆纳星期六说，她将下周访问特拉维夫、耶路撒冷、拉姆安拉和安曼。

UNRWA在以色列指控其12名加沙雇员参加哈马斯对以色列的恐怖攻击后就一直被调查。

UNRWA2月份的报告说，一些被以色列拘留并获释的雇员报告受到以色列当局的施压，要他们作伪证，承认参加了哈马斯的恐怖攻击。

UNRWA在加沙管理学校、卫生所和其它社会服务，并分发人道援助。联合国说，大约3千雇员依然在加沙努力提供援助，加沙人口的四分之一的57万6千人正面临饥荒。

（本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。）