【新唐人北京時間2024年04月29日訊】4月28日下午，美國神韻新紀元藝術團在法國蒙彼利埃進行了最後一場演出，創下8場演出場場售罄的佳績。觀眾讚歎神韻美如仙境的同時，感佩神韻復興傳統，引領世人返本歸真。

跨國集團歐洲戰略總監Sébastien Houvenaghel ：「神韻非常非常棒，非常非常出色。她令你彷彿徜徉在夢境之中，帶你踏上一段如夢如幻的旅程。演出中充滿華麗的服飾、優美的舞蹈，以及大量高難度動作。」

餐廳老闆Yohann Lam Seck：「神韻輝煌壯麗。舞蹈編排、服飾、場景，真是令人驚歎不已，神韻藝術家也是如此。我真的享受其中。」「神韻真是頂級的演出，我很少能見到如此美麗的事物。」

社保局審計師Franck Nabet ：「神韻卓越非凡，完美至極。我們談到完美，神韻所展現的正是藝術的完美性，是力與美的完美結合。」

神韻復興文化、回歸傳統的理念令觀眾深感共鳴。

Franck Nabet ：「神韻真是非凡傑出，趣味盎然。我了解到不曾知道的中國古典舞以及一些傳統，這對我來說是全新的體驗，除了我預想到，能在神韻中看到的高難度技巧，我也了解到很多迷人的傳統文化。」

Yohann Lam Seck：「神韻所傳遞的信息對我來說至關重要，的確如此，我們需要回歸傳統。」

Franck Nabet ：「我們需要拋棄現代理念，回歸真正的價值觀，正是這些價值觀讓我們能夠守護、建立這個世界，並使其得以承傳數千年。實際上，神韻傳遞這個信息非常及時，因為在當今社會，面對人們所做的一切，諸如污染、大規模破壞、戰爭、衝突等等，我們需要從傳統智慧中尋找啟示，回到那些能凝聚社會、避免自我毀滅的根本要素上。畢竟，創造與毀滅的道理，演出已闡述得很清楚。」

Yohann Lam Seck：「我認為神韻在引領我們返本歸真，我相信是這樣。」

觀眾讚歎神韻傳遞美好價值，帶來積極影響。

社保局審計師 Franck Nabet ：「神韻絕對帶來了非常積極的感受，因為他們所展現的價值都是非常美好的。」

Yohann Lam Seck：「這些都是美好的價值，都是非常重要的價值，我們所有人都需要回歸這些價值。」

Sébastien Houvenaghel ：「神韻令人感受到仙境之美，感受到慈悲仁愛。」

（更多信息請點擊神韻官網 訂票信息）

新唐人電視台記者仁靜、趙家林法國蒙彼利埃報導