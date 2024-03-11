農夫山泉不能喝了？民眾：不與中共為伍 作者：洪博

近日，中國大陸李福田在退黨網站發表三退聲明說：「中共還給不給人活路了？不但不給吃飯，話都不讓說了。新文革已經開始了，農夫山泉都辱華了不能喝了，還能讓人幹什麼？天上的太陽更是存在日本元素，乾脆讓能扛200斤麥子的大力士習近平射下來算了！這是什麼世道？共產黨又可恨又噁心，我是不想與其為伍了！ 」

所謂「農夫山泉辱華」之說是指飲料大廠農夫山泉的產品東方樹葉（綠茶）產品包裝上有「淺草寺五重塔」、「魚旗」等日本元素，被網民質疑「不愛國」「媚日」，爆發抵制風潮。農夫山泉回應指綠茶產品標籤上的建築圖案是根據中國寺廟建築形象所做的藝術創作。

農夫山泉還表示，這款綠茶包裝上註明，「公元1267年，日僧南浦紹明於徑山寺修佛習茶，攜蒸青綠茶東渡，日本抹茶由此發源」。旨在展示中國茶及茶文化對世界的影響，「展示了民族自信」。

農夫山泉綠茶包裝被指為「媚日」，加上農夫山泉創辦人鍾睒睒被指為「忘恩負義」，鍾睒睒的兒子鍾墅子入籍美國又遭部分中國網友指責。這一連串風暴，導致農夫山泉3月以來在香港股價連跌數日。截至7日收盤，累計下跌5.74%，市值縮水逾港幣300億元（約38.3億美元）。

對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫週三（3月6日）深夜在Facebook發文評論稱，農夫山泉可謂是「人在家中坐、禍從天上來」，而看到這條新聞最大的感想是，「義和團又來了」。

其實，近年來，遭遇農夫山泉類似困境的層出不窮。如中國體育服裝品牌李寧牌推出的一系列冬裝服裝的外型與配色，被指酷似「日軍軍服」，而捲入「辱華」輿論風波。在網上許多網友痛批，「我拿李寧當國貨，李寧拿我當大佐」。

據《21世紀商業評論》消息，一向以「民族品牌」形象示人的李寧，三個交易日，一下蒸發123億元。

又如，中國食品電商企業「三隻松鼠」於2019年發布的一則產品宣傳海報，因海報中模特的「眯眯眼」等元素，被一些網民指其在故意醜化國人。

涉事模特通過社交媒體表示，自己的眼睛本來就長得小，她只是按著要求拍出商家要的東西完成工作，並不是刻意營造所謂的「辱華」形象，希望一些網民不要再私信辱罵她，「我眼睛小就不配做中國人了？愛國我舉雙手贊成！但事事都要上綱上線，那這就是一種病態了！」

中國國產動畫電影《雄獅少年》因主要人物造型是「眯眯眼」，也被一些網民認為是醜化國人形象，也引來了爭議。

對此，悉尼科技大學教授馮崇義認為：「所謂辱華的概念在習近平上台以來，一直在濫用。這些五毛憤青，包括所謂愛國的海外華僑，一直在濫用這個概念，去打壓不同意見的政治言論。」

「在五毛憤青那裡，凡是對中共的批評，都可以上升到辱華層面上來。另外，中共對言論的管控封殺非常厲害，一些人會藉此找到出氣口，發洩心中不滿情緒。」馮崇義說。

時事評論員曾志豪在其網上節目稱，在大陸民族主義話題是最安全之餘，亦會帶來流量。更甚者，如果有人認同相關人士發現「重大國家安全問題」，後者就會獲得賞識「飛黃騰達」。曾志豪認為，如此下去總有人會在其他作品找到「問題」，再升官發財，但同時會鬧出更多國際笑話。

中共的邪惡統治是亂源

張振瑋聲明說，「中共對各方面的全面管控已經到了叫人忍無可忍的地步了，我們不能再對它一再地忍讓了，不能再被它欺騙和欺壓了！」

張振瑋進一步說，「今天不讓你過洋節，明天不讓你穿『辱華』的衣服，後天估計連麥當勞肯德基都不能吃了，魂斗羅都不能玩了；今天忽悠你甚至威逼你『自願』簽器官捐贈協議，明天街上就開出來一輛特斯拉把你撞成腦死亡，後天你的器官就到世界各地旅遊了；今天背負著高房貸買爛尾樓，明天連棚戶區老木屋都住不上，後天就該露宿街頭了；今天逼著你購買閱讀習近平著作，明天禁止各種與黨的思想不一致的書籍，後天估計連柏拉圖都不能提了。」

「這個爛透了的國家到處都有一種淪落的美，中共喉舌還恬不知恥地宣傳『東升西落』，真當老百姓那麼好騙嗎？稍有反對的聲音就讓你寫檢查、請去喝茶、甚至坐鋼叉坐八足馬大刑伺候，彭立發義士估計凶多吉少了！

「看到台灣選出了自己的總統，沒有讓中共的代理人得逞，我深感欣慰，台灣如果屈服於中共，就只能向大陸一樣民不聊生哀鴻遍野！我退出黨團隊組織，擁護普世價值民主制度，我希望上帝早日把習近平這個波爾布特一樣的惡魔送進地獄！」

李平聲明說，「我生活中接觸不少社會人渣，好多人特別不要臉、自私，每天在和各種人渣內耗中感覺活的特別累，偶然間看了大紀元、新唐人電視台才知道社會混亂的根源，還是共產黨統治造成的，把人的道德良心都搞壞了。我只是一個底層社會的百姓，也不懂啥政治大道理，我覺得無論啥樣的政治制度，起碼要講良心道德。」

重慶的吳波在聲明中說，「我以前覺得共產黨還不錯，可是自從我前幾年打官司，雖然我證據確鑿，由於對方把公檢法都賄賂了一遍，他們都站在他一方，為他開脫。我才切實體會到共產黨就是個邪惡的腐敗黨，今天聲明退出這個邪惡的組織，為自己保平安。」

黑龍江莊有義聲明說，「我曾經是王震在山東土改時的老兵（民兵，按王的指示，參與活吃地主心肝），聲明退出惡黨的組織。」

他說，「自己被騙了一輩子，文革時又被錯誤劃成右派，13年的右派生活使自己很是害怕邪黨的整人手段，就是利用群眾斗群眾，給一夥被迷惑的人一點好處或權力讓他們去打擊報復他們不滿意的人……整個手法就是黑社會那一套……疫情期間騙人害人，都是官方的公開行為……看夠了，聲明退出邪黨的黨團隊組織，從做新人！」

領導幹部也三退

仲傑聲明說，「幾十年熱愛本職工作，身為單位領導卻不知不覺中在中央體制內隨波逐流，深陷邪惡組織挖的坑裡，現在終於醒悟，聲明退出中共黨、團及其一切相關組織，遠離邪惡，選擇美好未來。」

山東李金強說，「中共三年疫情把老百姓折騰苦了，現在一聽到『叮咚雞』、『聽我說謝謝你』這些噁心至極的『歌曲』我就氣不打一處來！當時共產黨強制打疫苗做核酸，我身邊很多人就因為這個疫苗把命送進去了，沒死的也癱了！惡黨用行程碼、健康碼監控我們的行蹤，哪都去不了，隔三差五地封樓封小區，變相讓我們蹲監獄！現在中共極力掩蓋真相銷毀罪證，除了堵嘴就是禁評！我要與這個流氓團伙一刀兩斷！」

「我走南闖北經歷很多事情，我覺得共產黨最大的罪惡就是把中國人道德毀了。」北京恆心聲明說，「從古至今，歷朝歷代無論誰當政，都不摧毀中國人的道德與傳統文化。共產黨搞個無神論唯物主義，把人最後一點道德底線毀了，現在社會可亂了，都是共產黨這個邪教搞得，希望共產黨早點倒台。」

黃義說，「君子不立於危牆，在此聲明退出中共的少先隊、團組織，不做馬列子孫，做一個真正的炎黃子孫！此心誠摯，天地可鑑！」

共產黨就要完蛋了！

申琪，鍾力洋，郎元元 等 26人聲明說: 「中共邪惡腐敗專制透頂！早已不得人心！我們堅決退出曾經加入過的中共邪黨的黨團隊組織！決裂中共邪黨！」

李可新聲明說，「從四通橋上黑煙起橫幅拉，再到白紙遍地開花，再到張家港邪黨大樓被炸，越來越多的人開始正面反抗中共暴政！共產黨就要完蛋了！我聲明退出中共的團隊組織，為中共的解體貢獻自己的一份綿薄之力。」

楊立也聲明退出共產黨共青團少先隊邪惡組織。他說，「在中共國，人們每天呼吸被污染的空氣，吃有毒的食物，大腦也被宣傳機構整日灌輸一堆垃圾，這個國家沒有一樣東西是乾淨的，也沒有一樣東西是屬於人民的。共產黨快些滅亡吧，習近平人賤自有天收！」

廣東戴雲年青時被洗腦加入了團和隊，在過去幾年偶然看到「九評」和每日觀看新唐人新聞節目後，今日下定決心要聲明退出團和隊，退去餘毒，做真正的真善人。

「中共邪惡，老百姓心裡很清楚，盼中共滅亡的那一天快點到來！」周玉 樂樂 徐福聲明「退出曾經加入的中共少先隊組織，不給它陪葬。」

望有更多的人能認清中共的邪惡，退出它

霍明伍幾次出國，看到國內外的根本差別，目睹中共暴政壓制信仰等惡行，已自動退出黨組織，已經不交黨費多年。但還是在退黨網站發表了嚴正聲明：「退出中共黨、共青團、少先隊等一切中共相關組織，徹底告別中共邪惡組織，相信善惡必報，支持法輪大法。 」

似錦聲明說，「前些年中共政府強行徵用我老家當地的資源，村民不同意，他們就用土匪的那套做法，威脅，恐嚇。整天開著車放著大喇叭騷擾村民，甚至拿村民的孩子的上學來威脅，再不管用，就直接把人隨便找個理由抓起來，實在太邪惡了！」

「我也認識到中共對孩子的毒害太嚴重了，從幼兒園、小學就開始有所謂學習某某的思想，到大學了還在學生中安插專門舉報敢講中共邪惡真相的老師和學生的特務，讓孩子長大了沒有道德、沒有邏輯、沒有人性，只有黨性。我在此聲明退出曾加入過的少先隊、共青團、共產黨。

「中共從建政以來殺了多少人，做了多少惡，罄竹難書！我也希望能有更多的人能認清中共的邪惡，退出它。」

雪花，明月聲明: 「當年稀裡糊塗被拉入這個組織，不想為它陪葬。團、隊都是共產黨的預備隊，多數都是受騙加入的，而共產黨現在欺壓、欺騙百姓，胡作非為，這些組織幫惡黨擴大聲勢，建議大家都退出。」

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（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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