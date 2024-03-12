中醫師表示，當免疫力下降，原本的過敏症狀可能會進一步惡化，引發更多發炎問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天萬物復甦，卻也是過敏好發季節。中醫師表示，春季過敏的加劇，不單是因溫差變化和花粉的影響，台灣潮濕的氣候、空氣污染，及細菌和微生物的活躍，都是讓敏感體質雪上加霜原因。當免疫力下降，原本的過敏症狀可能會進一步惡化，引發更多發炎問題。因此想防過敏，建議適當穿衣、規律作息、情緒調養，飲食方面應清淡。

真澄中醫診所在臉書發文指出，對於過敏體質的人來說，春季卻可能意味著一連串的挑戰。自從節氣雨水到最近驚蟄之後，診所就迎來大量鼻過敏、結膜炎、異位性皮膚炎、濕疹以及汗皰疹的患者，這些病症在春季似乎特別容易加劇，讓許多人感受到春天的不適。

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中醫師表示，值得一提的是，這些過敏症狀的患者，經過中藥治療後，症狀都有顯著改善。這不僅提高他們的生活品質，也減少了對西藥類固醇及抗組織胺使用的頻率，對於患有長期慢性過敏症狀的患者來說，無疑是一大福音。此外，為了更好地幫助大家渡過過敏多發的春季，提出以下4點預防過敏建議：

●適當穿衣：春天避免過早減衣，注意早晚溫差，保持身體溫暖，預防因感冒引起的過敏反應。

●清淡飲食：多吃蔬菜、原型食物，減少油膩和甜食攝入及加工食品，能有效減少過敏頻率。

●規律作息：保持良好的生活習慣，避免過度勞累，確保充足的睡眠，提升身體免疫力。

●情緒調養：春季易見肝氣旺盛，透過瑜伽、冥想等方式來緩解壓力，幫助穩定情緒，減輕過敏症狀。

中醫師提醒，春天本應是個充滿希望和活力的季節，希望透過這些建議，能幫助過敏體質的朋友們更好地享受春日，減少過敏帶來的不適。

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