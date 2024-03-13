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（中央社巴黎13日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天表示，儘管有技術可在幾乎免成本情況下遏制甲烷排放，化石燃料產業去年甲烷排放量仍接近歷史高點，並表示期盼今年會有轉機。

法新社報導，甲烷對全球暖化的影響僅次於二氧化碳，IEA表示，減少甲烷排放對實現國際氣候變遷目標至關重要。

總部位於巴黎的IEA說，未能遏止石油和天然氣計畫的甲烷外洩情事，是「錯失了」防止損失及減少這種強效溫室氣體排放的「一大機會」。

IEA首席能源經濟學家古爾德（Tim Gould）在年度全球甲烷追蹤報告（Global Methane Tracker）發布前夕告訴媒體：「化石燃料作業產生的甲烷排放量仍然高得令人無法接受…沒有理由讓排放量維持在如此高的程度。」

但他也表示，如果各國和化石燃料公司將減少污染的承諾轉化為具體政策，今年可望成為轉折點。

IEA報告說，來自化石燃料的甲烷污染程度已連續3年攀升，還說光10個國家就占2/3排放量，包括中國、美國及俄羅斯等。

IEA表示，整體而言，化石燃料的生產和燃燒導致2023年甲烷排放量接近1.2億公噸，與2022年相比略有上升，接近2019年歷史高點。

IEA說，去年也發生過大規模甲烷外洩事件，包括哈薩克發生井噴持續200多天。

IEA能源專家麥克格萊德（Christophe McGlade）表示，若採用久經考驗的方法來防止這類洩漏，去年記錄的排放量約有40%「本可在沒有淨成本的情況下避免」。

他說：「這還是代表錯失了一大機會。」

IEA呼籲各國採取具體政策將承諾化為現實。IEA說，如果各國和企業兌現承諾，就能在2030年前將來自化石燃料的甲烷排放量減少一半。（譯者：盧映孜/核稿：楊昭彥）1130313