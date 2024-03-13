周二（3月12日），一艘载有200吨人道主义食品援助的西班牙慈善船从塞浦路斯启航前往加沙，这是在以色列和哈马斯武装分子之间战斗进行之际，为数万名饥饿的巴勒斯坦人提供食物的最新努力。

这些食物由名厨何塞·安德烈斯（Jose Andres）创立的慈善机构世界中央厨房（World Central Kitchen）收集，由西班牙援助组织张开双臂（Open Arms）的一艘船拖曳，前往加沙海岸的一个秘密地点。400公里的航程预计需要两到三天。

塞浦路斯外交部长康斯坦丁诺斯·康博斯（Constantinos Kombos）告诉国家广播电台，第二艘船正在塞浦路斯装载，很快将进行同样的旅行，以帮助被围困的巴勒斯坦人。

康博斯晚些时候在贝鲁特说：“我们正在努力使第一批货物安全到达，然后安全地分发。”

“如果一切按计划进行......我们已经建立了第二批更大的货物的机制，然后我们将努力使这成为一项更系统的行动，增加数量，”他说。

安德烈斯说，虽然不确定运送食品的行动是否会成功，但“最大的失败是不去尝试。”

“我们每天可以送去数百万份饭菜，”安德烈斯说。“北方（加沙）的人民将能够得到食物！”

美国军方已派遣一艘船前往地中海，在加沙海岸线上建造一个临时码头，为更多援助卡车提供通道，但表示码头可能需要两个月才能完成。

与此同时，战争仍在继续，以色列和哈马斯之间的谈判没有达成停火协议。

美国、卡塔尔和埃及曾希望促成停火，包括释放以色列人质和巴勒斯坦囚犯，以及向加沙提供更多援助。但停火谈判上周陷入僵局。

与此同时，以色列军方表示，它已经确定，据信在10月7日哈马斯对以色列的恐怖袭击中，被哈马斯劫持为人质的美籍以色列士兵伊泰·陈（Itay Chen）实际上在当天就已经被杀。

陈的家人在推动以色列和美国官员确保释放仍被哈马斯扣押的100多名人质方面发挥了重要作用。他的父亲鲁比多次在媒体上露面，并会见了美国高级官员。

乔·拜登（Joe Biden）总统说，得知这名19岁的士兵被杀，他感到非常悲痛。

“我重申我对所有仍被扣为人质的人的家属的承诺：我们与你们同在。我们永远不会停止努力将你所爱的人带回家，”拜登在白宫发表的一份声明中说。

在第二条战线上，以色列军方表示，周二从黎巴嫩发射了大约100枚炮弹，这是自加沙战争开始以来来自以色列北部邻国最猛烈的火力。

袭击发生后没有人员伤亡或损坏的即时报告，这似乎是对以色列周一在黎巴嫩境内深处的空袭的回应。没有任何组织声称对这次袭击负责。

自以色列与哈马斯冲突开始以来，以色列军队和黎巴嫩真主党的战斗人员一直在交火。黎巴嫩方面有220多名真主党战斗人员和近40名平民丧生，而在以色列，有9名士兵和10名平民在袭击中丧生。

巴勒斯坦官员说，以色列星期二早些时候对加沙中部的一所房屋发动袭击，造成11人死亡，其中包括四名妇女和五名儿童，他们都来自同一个家庭。

以色列还报告说，在加沙南部的汗尤尼斯地区进行了新的空袭，以色列正在那里推进消灭哈马斯激进组织的战役。

以色列周一表示，周末在加沙的一次空袭针对的是哈马斯高级军事领导人，但它仍在试图确定他是否已经被杀死。以色列军方发言人丹尼尔·哈加里（Daniel Hagari）海军少将在新闻发布会上说，对马尔万·伊萨（Marwan Issa）假定藏身处的袭击发生在“周六至周日之间”。

他说，加沙中部的这个大院被哈马斯的两名高级成员使用，其中包括伊萨，以色列指责伊萨是哈马斯10月7日对以色列发动恐怖袭击的主要策划者之一。

伊萨是哈马斯军事部门艾兹丁·卡萨姆旅（Ezzedine al-Qassam）的二把手。

“我们仍在研究袭击取得的结果，尚未收到最终确认，” 哈加里说。

根据以色列的统计，哈马斯于10月7日对以色列发动的恐怖袭击造成约1200人死亡，并导致约250名人质被捕；以色列随后开始了消灭哈马斯的军事行动。加沙卫生官员说，以色列的反攻已造成超过31000人死亡，72700人受伤。

（本文参考了美联社、路透社和法新社的报道。）