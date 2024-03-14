美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）周三（3月13日）表示，以色列在对加沙哈马斯的战争期间，必须将巴勒斯坦平民的福祉作为“首要工作”。

“我们期待以色列政府确保这是优先事项。保护平民，为人们提供他们需要的援助，”他在与国际同行举行虚拟会议后告诉记者。

“这必须是首要工作，即使是在他们采取必要措施来保卫国家并应对哈马斯构成的威胁的同时。”

美国最高外交官布林肯通过视频会议会见了塞浦路斯、英国、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、欧盟和联合国的外长，讨论开辟一条新的海上走廊，将援助运进加沙。

布林肯说：“这条走廊建成后，每天将能够分发多达200万份餐食，以及药品、水和其他关键的人道主义物资。”

美国军方已派遣一艘船前往地中海，以在加沙海岸线建造一个临时码头，为更多援助卡车提供通道，但美国军方表示码头可能需要两个月才能完成。

周三，负责巴勒斯坦难民事务的联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）表示，当以色列军队袭击加沙地带南部城市拉法东部的一个食品分发中心时，至少有一名该机构的工作人员丧生，另有22人受伤。

布林肯说，这一事件表明，必须为人道主义工作者进行更好和持续的去冲突化。

国际救援委员会（International Rescue Committee）负责危机应对的副主席夏兰·唐纳利（Ciaran Donnelly）在一次简报会上告诉记者，最近使用空投来运送食物“对于那些争先恐后地在地面上接收食物的人来说，是不安全的、昂贵的、无效的和有辱尊严的。”

他说：“这在很大程度上是世界各地危机中的援助机构的最后手段，不应该是援助加沙机构的首选。”

救灾工作

周二，一艘载有200多吨人道主义食品援助的西班牙慈善船从塞浦路斯驶向加沙，这是为数万名巴勒斯坦人提供食物的最新努力，联合国称这些巴勒斯坦人正在挨饿。

这些食物由名厨何塞·安德烈斯（Jose Andres）创立的慈善机构世界中央厨房（World Central Kitchen）收集，装在一艘驳船上，由西班牙援助组织张开双臂（Open Arms）的一艘船只拖曳，前往加沙海岸的一个没有披露的地点。400公里的航程预计需要两到三天。

以色列的袭击

以色列周三在黎巴嫩南部的一次无人机袭击造成两人死亡，其中包括哈马斯激进组织的一名成员。

袭击击中了地中海沿岸附近的提尔市外的一辆汽车。黎巴嫩官方媒体称，哈马斯成员来自拉希迪耶（Rashidieh）难民营，哈马斯武装组织在当地有重要的存在。

以色列军方周三还报告说，以军在加沙地带南部城市汗尤尼斯进行了空袭，并在加沙中部展开了地面行动。以色列正在寻求消灭哈马斯的目标。

哈马斯管理的加沙卫生部周三报告说，过去一天又有88名巴勒斯坦人在以色列的进攻中丧生。据加沙卫生部称，自10月初战争开始以来，巴勒斯坦人被杀的总人数至少为31272人，另有73000人受伤。 加沙卫生部的数字没有区分平民和战斗人员。

以军周二晚些时候在耶路撒冷附近的吉布村开枪打死了两名巴勒斯坦人，此前以色列警方称，有五名巴勒斯坦人向一条公路投掷燃烧弹。

在另一起事件中，以色列部队在耶路撒冷郊外的一个难民营的冲突中开枪打死了一名12岁男孩。

没有达成停火

布林肯说，美国“每一天、几乎每一小时”都在与地区国家密切接触，以实现停火并解救余下的人质。

美国、卡塔尔和埃及曾希望在周一穆斯林斋月开始之前促成停火，其中包括释放以色列人质和巴勒斯坦囚犯，以及向加沙提供更多援助。谈判上周陷入僵局。

国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）在周二的新闻发布会上说，美国正在鼓励以色列“保持接触”。“我们认为，尽管我们已经进入了斋月期，但这项协议仍有完成的空间，”沙利文补充道。

沙利文拒绝证实有关报道，这些报道说，假如以色列继续计划攻入拉法而没有足够的计划来保护平民，美国政府将考虑为美国对以色列的军援施加条件。拉法位于加沙最南端，靠近埃及边境，超过100万巴勒斯坦人在那里寻求安全。

“我不会对假设发表评论，”他说。沙利文重申了拜登政府的谈话要点，即美国不支持在拉法的军事行动，因为这将“切断人道主义援助的主动脉，接下来会对以色列-埃及边境施加巨大压力。”