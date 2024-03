美国参众两院两党议员本星期推出新法案,希望能在美国当前“一个中国”政策下授权美国国家航空航天局(NASA)及美国国家海洋和大气管理局(NOAA)与台湾的国家太空中心(TASA)在民用太空事务上合作。

共和党籍众议员法兰西·希尔(French Hill)、民主党籍众议员亚迪拉·卡拉韦奥(Yadira Caraveo)以及共和党籍参议员埃里克·施密特(Eric Schmitt)、民主党籍参议员塔米·达克沃斯(Tammy Duckworth)星期三(3月13日)共同提出2024年《台湾与美国太空援助法》(Taiwan and America Space Assistance Act of 2024, the TASA Act),指示NASA与台湾国家太空中心在互惠领域合作,包括各种与太空有关的工作。

对中国展现美台合作力量

“虽然台湾国家太空中心(TASA)仍然处于初期发展阶段,我们的议案将允许NASA与NOAA与台湾在民用太空活动上合作,包括卫星、太空探索,以及大气与气象项目。允许我们相关机构与TASA协作,可以对中国展现美台合作的力量以及美国与地区伙伴合作的承诺。在台湾正在建立他们的太空机构之际,美国的支持与伙伴关系能够鼓励台湾持续在他们的太空能力上进行投资,”众议员希尔说。

“台湾国家太空中心已清楚展现它对太空探索的长期承诺,美国应该透过双边合作对那些努力表示欢迎。TASA法案将允许NASA与NOAA和台湾的太空中心协同工作,同时也向印太地区盟友——还有美国首要竞争者中国——展示,我们依然专注于透过国际伙伴关系推进国家利益。”众议员卡拉韦奥说。

“随着近年来世界和技术的进步,太空现在已经成为确保国家安全及加强我们海外联盟的前沿。台湾在印太地区的位置对美国的国防和地区其他国家的安全至关重要。美国与台湾在太空领域的合作——尤其是推进卫星能力与运行——使得美国能够对该地区的太空功能获取关键的了解,同时也进一步扩大我们与一个重要盟友的沟通渠道,”参议员施密特说。

“随着太空探索与卫星运行的创新技术不断扩展,并伴随美国在这一领域的领导力,一如以往一样重要的是我们与我们在印太地区的伙伴的共同前进和繁荣。我很自豪能与我的同事提出这项两党两院2024年《台湾与美国太空援助法》,协助我们国家与台湾合作来利用新技术并改善我们在太空领域上的工作,”参议员达克沃斯说。

在美一中政策下授权美台太空合作

希尔众议员的办公室针在一个新闻稿中介绍了这个法案的背景。

新闻稿指出,在当前美国政府的“一个中国政策”下,NASA没有授权能与台湾国家太空中心在各种太空事务上合作,TASA法案不仅能给NASA合作授权,它还指示NASA与台湾在互惠领域合作,包括卫星项目、太空探索项目以及大气和气象项目。

2022年1月20日才成立的台湾国家太空中心是一个相对较新的组织。希尔众议员办公室的新闻稿说,它的设立标志着台湾将太空领域的发展列为优先事项,台湾政府在2019年宣布在未来10年投入新台币251亿元(约8亿美元)发展其商业太空能力,台湾也在加快尝试建立一个能自制并发射自己卫星的组织。

“TASA法案将为美国与NASA在印太地区创造一个重要的伙伴关系,并允许台湾从NASA获得重要的知识与专业以推进其太空能力,”新闻稿说。

TASA法案的内容包括:允许TASA与NASA深入合作、允许TASA与NOAA合作、提供NASA及NOAA与TASA的人员自愿交流以便推进台湾的太空能力,以及在卫星项目开发、太空探索、大气及气象项目等领域的深入合作。

对于美国国会参众两院两党议员提出《台湾与美国太空援助法》,台湾政府表示感谢。

台湾外交部北美司司长王良玉星期四在台北的一个记者会上说,美国国会跨党派议员提出的此一立法内容,支持台湾太空发展并授权NASA与台湾在卫星、探索太空、大气及气象计划等互惠领域合作,外交部对美国友人再次不分党派支持台美在各项领域深化合作表示欢迎与感谢,之后也会继续与台湾政府各相关单位共同推升台美在这些领域的合作。

根据美国2011年通过的一项法案中包含的《沃尔夫修正案》(The Wolf Amendment),NASA不得与中国展开太空合作,除非得到国会特批。

NASA与台合作监测空气品质

就在美国议员提出TASA法案之际,两架NASA飞机这个星期也飞到台湾南部高雄与屏东上空,执行与台湾合作的国际空气品质观测实验。

台湾环境部说,这是环境部与NASA及亚太国家合作的亚洲“空气品质机载与卫星调查计划”(ASIA-AQ)的一环,台湾参与的除了环境部外,还有气象署、民航局、空军气象连队、各地方环保局以及台湾内外20所学术研究单位45位教授和学者的协作,动员超过200人进行这个第3次连续48小时不间断的密集观测,这也是一个综合解析地形、大气环流与空气污染物三维空间随时间变化所进行的国际联合观测。

环境部说,此前NASA的DC8及GIII飞机曾在2月中及2月底在台湾中南部台中、云林、嘉义、台南及高屏地区进行两次观测,密集采集了O3、PM2.5、VOCs、金属元素、有害物质、塑胶微粒及持久性有机污染物等550个样本。

台湾自制气象卫星升空运作

台湾第一枚自制气象卫星“猎风者”(Triton)去年10月搭乘法国亚利安空间(Arianespace)公司的VEGA火箭升空并顺利进入低地球轨道。台湾国家太空中心说,“猎风者”卫星搜集的气象信息不仅提供台湾学者与气象单位研究应用,也开放全球使用者下载应用。

台湾总统蔡英文在去年10月底举行的“台湾太空国际年会”(Taiwan International Assembly of Space Science, Technology, and Industry, TASTI)开幕式发表讲话时说,太空领域需要当前最尖端的科技,“‘猎风者卫星’已经证明台湾不仅有半导体、精密制造的优势,更有能力进军全球太空产业。”

在这场有美国NOAA主管环境观察与预测事务助理局长麦克·摩根(Michael Morgan)出席并发表主旨演讲的活动中,蔡英文还表示,台湾的“太空三期计划”自2019年开始将在10年内投入约新台币250亿元,如今还要加码新台币400亿元投入低轨通讯卫星的研制、规划国家发射场及人才的培育。她欢迎世界各国的业者和专家到台湾,与台湾共同打造更完整的太空产业链。