多位在台流亡港人与香港青年团体等周六(3月23日)于台北发起街头集会，同声谴责当日生效的香港《基本法》第23条，他们还呼吁国际社会出台具体措施，制裁香港政府、立法会议员及香港法官。

3月23日是香港《基本法》第23条的正式生效日，因为这部法律进一步限制了香港的自由，批评人士将其称为一部“恶法”。数十位在台流亡港人、香港边城青年等在台港人组织、在台藏人和台湾维权人士齐聚台北西门町的街头，高声呼吁全球声援香港民主，并以实际行动挺身反制“第23条”的实施。

他们说，这条“恶法”“敲响了香港民主的丧钟”，除以煽动和叛乱等一系列口袋罪名来捆制香港人的思想和言论自由等基本人权外，治罪对象还包括域外的台湾人和所有外国人，恐动辄因批评中共和中国人而遭入罪，无端面临3-20年、甚至终身监禁的无期徒刑。

抗议人士同声谴责港府成为中共政权的傀儡，强推第23条的立法，他们还警告，香港“沦陷后”，中共的下一个目标将是台湾，因此，包括台湾在内的全球民主国家都应挺身关注，并出台具体措施来反制中共极权主义的向外扩张。

具体制裁对象:港府、议员、法官

前香港区议会议员李文浩特别点名国际社会应制裁的三大对象：港府官员、立法会的议员及香港法官。

李文浩说：“特别要制裁香港的法官……因为最近香港法庭的审判里面，你可以看到，法官已经失去了判断案件最基本(的)素养。”

他说，香港法官本应在控辩双方间，听取他们的理据、独立审判并做出公平的裁决，但近期多起有关香港民主示威人士的审判中，香港法官竟偏颇地批评、甚至嘲讽示威者，让香港法庭顿失实践公平和正义的最后功能。

移居台湾近4年、现任台湾香港协会理事长的桑普也同意，包括台湾在内的国际社会应提出具体的制裁，如限制港府官员和立法会议员等人入境，甚至冻结他们的海外资产。

另外，他也呼吁台湾政府，为更多可能流亡到台湾的港人，包括即将出狱的民主人士，提供人道救援，让他们在台湾能有重新安身立命的机会。

桑普还呼吁台湾人，认清中共的极权本质，并清除在台的中共代理人。他说，面对23条这条“恶法”，海外港人和全球民主人士都没有退缩的空间，因为一旦退缩，就连做人的尊严都没有了。

串连五国20个城市发动“全球反23条”抗议

香港边城青年秘书长冯诏天则表示，23条实施后，香港境内的港人已不可能于公开场合或网络自由表达意见。他说，且港府若扩大解释，并援引国安所有相关条文的“域外”效力，届时，不只是海外港人，包含台湾和所有外国人，都可能因违反23条而锒铛入狱。

但他呼吁，即便面对如此的险境和中共的极权，海外港人和所有民主人士都不应屈服或妥协，必须抵抗到底。

在台流亡港人、同时也是台北抗议活动主持人的赴汤表示，海外港人已串连了在英、美、加、日、澳等6国共20个城市的民主人士，联手在当地发起街头抗议，谴责香港政府在11天内仓促通过刑罚极重的“23条”，以唤起国际社会对香港议题的持续关注。

周六的台北街头抗议在“光复香港、时代革命”等口号声中揭开序幕，并穿插行动剧，来呼吁台湾在内的国际社会，与藏人、港人等族群联手对抗中共，坚守民主与自由。

台湾、香港命运相连

多位台湾民主维权人士也到场挺身声援港人。

科技界大老、前联电创办人曹兴诚表示，台湾和香港命运相连，若台湾不引以为鉴，未来恐变成另一个香港。

他痛批，中共以国安之名，目的在维持其长期的专制统治，尤其中共的煽动罪把国家和政权绑在一起，“非常荒谬”，也不符合民主体制透过选举“定期颠覆”政权的作法。

曹兴诚说:“中共眼里，只有它的政权是最重要的，国家、百姓，它是不重要的。所以今天，我反对23条立法、反对这部国安法，就是要拆穿中共的骗术。”

台湾非政府组织工作者李明哲也指出，23条立法动辄将人入罪，包括在香港批评中国人就可能触犯煽动罪。另外，中共将国家机密的范围从国防、外交扩及社会、经济、甚至教育文化等层面，这代表，未来舆论界就连讨论中国的空气污染都可能触犯国安罪。

他批评，中共根本无意赋与香港自治权，这从《基本法》第158条的设计就可以看出来，因为该条文赋与中国的全国人大对《基本法》的最终解释权。

李明哲说:“从中国1997年接收香港开始，它从来没有想要真正在香港实施依法治国、从来没有在香港真正的想要一国两制，这样从来不遵守法律的国家，不遵守自己承诺的国家，它对外就会无视所有的国际规则。”