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（中央社記者賴于榛台北26日電）台美21世紀貿易倡議第2階段談判新進展，預計29日至5月3日在台北舉行實體談判，議題聚焦勞工、農業、環境。經貿辦說，政府期盼台美推動建立糧食安全及農業創新生產技術的合作機制，確保農產品供應鏈運作順暢。

台美去年6月在華府簽署21世紀貿易倡議首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題；第2階段議題聚焦農業、勞動與環境，首次實體談判去年8月已在華府舉行，行政院經貿談判辦公室今天透過新聞稿宣布，第2階段第2次實體談判預計29日至5月3日在行政院經貿談判辦公室舉行。

經貿辦說，此次美方代表團成員共約30人，包括美國貿易代表署（USTR）、美國在台協會（AIT）及相關部會官員；台灣則由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮偕同外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會，與美方進行為期5天的貿易談判，議題持續鎖定農業、勞動與環境。

經貿辦說， 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。 看更多 關閉 第2階段議題，也是當前國際貿易最為關心的議題，對台灣至關重要，若台美能夠完成協定，將有助台灣在環境和勞動法規銜接國際貿易規範，不僅與美國建立更緊密穩定的貿易伙伴關係，也加深台灣成為國際信任的供應鏈夥伴，此外，台美農業合作確保糧食供應安全，並有助台灣農產品外銷能力。

美方日前已公布談判摘要，包含建議提升農產品進口許可程序及認證要求的透明度，另外也要提高環境保護水準、移工勞權等面向。經貿辦今天也公布台灣談判重點，其中農業部分，要求雙方確保食品安全檢驗與動植物防檢疫措施皆依照國際標準、科學證據，以及以風險為基礎的決策過程而實施，並強化法規透明化，以促進農產品貿易。

經貿辦還說，台美將推動建立糧食安全及農業創新生產技術的合作機制，確保農產品供應鏈運作順暢，並透過農業生物技術的研發與應用，提高農業生產力。

環境章節部分，經貿辦表示，台灣要求雙方交換貿易與環境相關議題資訊，共同對抗臭氧層保護、空氣污染、森林與漁業資源管理、海洋環境保護、非法野生動植物貿易等環境挑戰，包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化等等。

經貿辦指出，雙方皆期盼經過此次實體會面的溝通，有助於順利完成第2階段協定。（編輯：林興盟）1130426