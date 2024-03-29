醫師說明，米酵菌酸會讓細胞無法進行呼吸作用，無法產生能量，因此是全面性的細胞死亡；圖為炒粿條示意圖。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部今（28日）晚間臨時召開記者會證實，其中1名解剖檢體血液驗出「米酵菌酸（Bongkrekic acid）」，腎臟科醫師王介立進一步說明，把地球比喻成人體，把國家比喻成細胞，那粒腺體就是國家的發電廠。米酵菌酸的作用，就是對全地球的所有發電廠發起無差別攻擊，等於讓全球直接陷入停電狀態。換到人體，細胞會無法進行呼吸作用，無法產生能量，因此是全面性的細胞死亡。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文指出，米酵菌酸是粒腺體毒素，大家可能對粒腺體毒素很陌生，推理系作品中常見的凶器氰化物也屬於粒腺體毒素。粒腺體毒素只由一種細菌產生，這不是一個常見的人類致病菌（不會入侵人體造成疾病），但細菌是廣泛存在於環境之中。

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米酵菌酸歷史案例

王介立表示，最早由米酵菌酸造成的案例是在印尼，首次報告於1895年，特別是在爪哇島。而主要事件在1951-1975年間，有7216人受影響，850人死亡。1988年後，印尼官方禁止生產會發酵米酵菌酸的食品，但偶有中毒事件，整體的死亡率平均為60%。

王介立說，隨後的報告在中國，主要來自於發酵玉米製品，用於製作麵包、麵條和餃子。南方地區的掛糖糕，和半數可能受土壤污染的白木耳也與中毒事件有關。從1953-1974年在黑龍江省報告665人受影響，288人死亡。1990年至2006年在廣西報告121人受影響，76人死亡。2015年，非洲莫三比克報告了首次非亞洲地區的中毒事件，影響了飲用自製發酵玉米粉飲料的人群，造成75人死亡。

細菌產生毒素的有利條件

●溫度：溫暖的環境下較為活躍，理想溫度範圍為攝氏22-30度，這與天貝的製作條件相似。

●pH值：較為中性至微鹼性的pH值（6.5-8.0）有利於毒素產生。

●NaCl濃度：低於1.5-2%的鹽濃度更適合BA的產生。

●脂肪酸類型：當脂肪酸濃度在20-50%時，尤其是甘油、油酸、月桂酸、肉豆蔻酸和棕櫚酸，有利於毒素產生。

王介立表示，只要條件適當，2天的培養就可產生2–4 mg/g的毒素量。目前關於此毒素的毒物動力學性質仍報告不多，但因為它是高度脂溶性，推測其在人體內的分佈體積很大，這通常也代表血液透析或血漿交換等治療，移除毒素的效果是很差的。

寶林茶室案中1名死者解剖檢體血液驗出「米酵菌酸（Bongkrekic acid）」。（資料照）

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