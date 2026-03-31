21世纪经济报道记者季媛媛

3月30日，和铂医药（02142.HK）公布了2025年度业绩。财报显示，公司全年总收入约11.1亿元人民币，同比增长314.6%；全年净利润约6.48亿元，同比增长33倍；经调整净利润约7.09亿元，同比增长11倍。截至2025年底，现金及现金等价物增至28.33亿元，较上年末增长141.6%。

从账面数据看，这是一份颇为亮眼的成绩单。但在当前生物医药行业融资环境尚未根本性回暖、一级市场估值承压、二级市场对未盈利Biotech容忍度持续走低的背景下，创新药企能否持续性依赖BD（商务拓展）实现持续性增长的疑问也被业内人士关注。

对此，有券商医药行业分析师对21世纪经济报道记者表示，本次和铂医药财报最大的亮点，在于验证了“常态化BD”模式的可持续性。不同于以往一次性出售资产的“一锤子买卖”，和铂医药通过与阿斯利康、辉瑞、BMS等大型跨国药企（MNC）的合作，确立了“研发合作+股权投资+共建实验室”的立体化商业范式。

“特别是与阿斯利康的深度捆绑，从单一产品授权升级为多靶点、多项目的长期战略合作，并引入了1.05亿美元的股权投资。”在前述分析师看来，随着BD收入占比的提升，和铂医药正逐步转型为一家具备稳定现金流的生物制药平台型企业。不过，在此过程中也需要注意，BD热潮之下，合作的潜在风险也初现端倪。在交易规模快速扩容的同时，部分许可合作协议未能履行至期满，不少项目在执行数年后被提前终止，更有个别案例因合同争议陷入仲裁或诉讼程序，为行业敲响警钟。

这在一定程度上预示着，2026-2028年或将迎来BD纠纷与争议解决的爆发期，这是行业从高速增长向规范成熟转型而不可避免的阶段。

利润激增靠“首付款+里程碑”

和铂医药2025年收入的大幅增长，主要来源于与多家跨国药企达成的技术授权与合作协议。

报告期内，公司与阿斯利康、大塚制药、辉瑞、百时美施贵宝等企业建立了多元化合作，其中与阿斯利康的合作更从单一产品授权升级为“研发合作+股权投资+共建实验室”的深度绑定模式。这类BD交易通常包含一笔可观的首付款，以及后续基于研发、注册、销售节点的里程碑付款。对于和铂医药而言，2025年的利润爆发，很大程度上得益于多笔交易的集中确认。

但一个现实问题是：BD收入具有显著的非连续性和波动性。首付款一旦确认，若无新的大额交易接续，次年收入可能出现明显回落。尽管公司表示已形成“常态化BD”模式，但能否每年维持同等量级的交易金额，仍存在不确定性。

对于这一质疑，和铂医药创始人、董事长兼首席执行官王劲松博士在接受21世纪经济报道记者采访时回应称：“常态化BD已成为生物科技行业不可逆转的趋势。MNC长期面临专利悬崖和核心管线迭代的压力，对外部高质量创新分子的需求已从‘补充性选择’转变为‘战略性必需’。和铂医药已构建起覆盖全球的BD网络，我们将继续以开放姿态，依托技术平台优势和全球竞争力，推动这一模式成为公司稳健增长的常态引擎。”

不过，对比同行业，不少以License-out为主要收入来源的Biotech，在完成1-2笔重磅交易后，往往面临较长的交易空窗期，期间研发投入仍需持续消耗现金储备。和铂医药能否打破这一周期律，也尚待观察。

尽管BD收入亮眼，但对于一家生物制药公司而言，最终的价值验证仍来自于产品能否获批上市并实现商业化销售。

目前，和铂医药管线上最接近上市的产品是巴托利单抗（HBM9161），用于治疗全身型重症肌无力（gMG）。该产品的上市申请于2024年7月获NMPA受理，预计2026年有望获批。

王劲松对此表示：“巴托利单抗作为针对重症肌无力等自身免疫性疾病的重磅产品，我们正全力推动其在中国的新药上市申请及后续商业化，这是公司近期关键的里程碑之一。”

根据和铂医药财报，管线上其他核心资产如HBM9378（TSLP单抗）、HBM4003（CTLA-4抗体）等，目前均处于临床II期或更早期阶段。其中HBM9378通过NewCo模式授权给Windward Bio，后者的全球II期临床初步数据预计2026年年中公布。这意味着，该产品的全球价值验证尚需时间，且一旦数据不及预期，可能影响后续里程碑付款的获取。

在谈及管线整体策略时，王劲松阐述了公司的平衡逻辑：“面对近20款候选药物，我们的策略是‘聚焦核心、分层管理、灵活变现’。我们会优先将资源集中于技术壁垒高、潜在市场大、且与公司战略高度协同的自研项目。对于与核心战略协同性稍弱、或更适合借助合作伙伴优势放大价值的项目，则通过对外授权的方式，借助国际药企的临床开发和商业化能力，实现价值快速释放。这种‘自研+授权’的双轮驱动模式，既能保证我们聚焦核心资产，又能通过前期首付款和里程碑收入反哺内部研发。”

深度绑定MNC

从目前的企业战略来看，和铂医药选择深度捆绑MNC。

从2025年，和铂医药与阿斯利康的合作模式可见一斑：从单一产品授权升级为“研发合作+股权投资+共建实验室”的立体化框架。这种模式在行业中较为罕见，也引发了市场对其可复制性的关注。

王劲松解释称：“我们与阿斯利康的战略合作是一种超越了传统项目授权的‘全链路’深度绑定模式。通过股权纽带和联合实验室的实体落地，实现了从资本、技术到人才的深度融合。这种模式能将双方的利益长期锁定，在战略协同、研发效率上产生‘1+1>2’的效果。”

王劲松表示，未来愿意与具备相同战略视野的顶级MNC探索复制这一模式，但强调“并非追求简单复刻，而是更注重‘因地制宜’的战略契合度”。在选择深度绑定伙伴时，公司主要考量三大因素：战略愿景的高度契合、研发理念与文化互信、资源互补的实质性。

从行业现实来看，这种深度绑定模式对合作双方的互信基础和资源匹配度要求极高，能否在更广泛的MNC伙伴关系中推广，仍有待验证。对于大多数Biotech而言，传统的项目授权仍是更为现实的路径。

不过，和铂医药显然希望走得更远。 为达成“到2028年成为全球领先的平台型生物制药集团”的发展愿景，公司设定了明确的平台出海目标：年均完成2笔以上规模化产品授权，总金额超15亿美元；以与MNC的长期合作为基石，将平台合作模式拓展至更多跨国药企；同时利用平台优势，至少孵化3+“和铂系”创新药企。

正是得益于与MNC的强合作，截至2025年底，和铂医药持有28.33亿元现金及现金等价物，较上年末增长141.6%。这一储备水平在当下行业中已属相对充裕，为公司后续研发和潜在商业化提供了缓冲。

但需要指出的是，公司目前拥有近20款候选药物，覆盖从临床前到临床后期的完整研发体系，同时还在推进AI抗体发现平台、孵化多家子公司（如Élancé Therapeutics、Resilience Neuroscience等）。这意味着，研发投入的绝对规模将持续扩大。

王劲松也进一步透露了未来3-5年的核心资产推进计划：除巴托利单抗外，HBM9378的全球II期数据预计将于2026年Q3公布。HBM4003已于今年2月与Solstice Oncology达成大中华区以外地区的独家授权合作，公司获得总价值逾1.05亿美元前期对价（含首付款及股权），并有望获得最高约11亿美元里程碑付款及销售分成。

HBM7575用于治疗特应性皮炎的IND申请已于2026年3月获NMPA批准。

2025年的高利润建立在收入激增的基础上，若未来BD收入回落，而研发支出保持高位，公司的盈利能否持续，将是投资者关注的重点。

不过，从整个中国创新药行业来看，2024-2025年是License-out交易的高峰期，多个头部Biotech通过BD实现了阶段性盈利或减亏。这在一定程度上缓解了融资寒冬带来的生存压力。

行业共识也在逐步形成：BD交易是生存手段，而非终极目标。最终决定一家Biotech长期价值的，仍然是其能否将自研产品成功推向市场，并实现规模化销售。换言之，BD可以“输血”，但“造血”能力的建立，才是穿越周期的根本。

王劲松对此表示：“和铂医药将始终坚持‘创新为核、合作为翼’的发展路径。无论是传统的项目授权，还是类似与阿斯利康的深度战略协同，我们都会以最大化产品价值、造福全球患者为最终目标，审慎选择最匹配的伙伴，构建长期共赢的生态。”

对于和铂医药而言，2026年将是关键验证年。巴托利单抗能否顺利获批并实现商业化开局？HBM9378的全球II期数据能否支撑后续价值？新的BD交易能否持续落地？这三个问题的答案，将决定公司能否从“财报上的高增长”走向真正的可持续价值创造。