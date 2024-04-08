限制飲用水化學品PFAS含量 美環保局頒布首個法規

【新唐人北京時間2024年04月11日訊】週三（4月10日），美國環境保護局（the Environmental Protection Agency）宣布，為保證飲用水安全，將發布一項國家法規，以限制飲用水中某些全氟烷基物質和多氟烷基物質（PFAS）的含量，這是美國政府首次對該化學成分通過法規進行限制。

PFAS一般被稱為「永久化學品」，是一組持久存在於環境中的人造化學品。這些化學物質因為不粘且防水，已在消費品中使用了幾十年，它們還存在於消防泡沫中，並應用於許多工業過程中。它幾乎無所不在，從空氣、水到土壤，並且極難分解，可能需要數千年才能在環境中分解。

美國環保局（EPA）表示，該法規要求公共供水公司測試六種不同類型的PFAS化學品，以減少飲用水中的PFA含量，新標準將減少1億人接觸PFAS，並防止數千人死亡和患病。

美國環保局局長邁克爾·S·里根（Michael S. Regan）在週三的一份聲明中表示，「飲用水受到PFAS污染，該問題長期以來一直困擾著全國各地的社區」。

為了讓公共供水公司遵守新的飲用水標準，美國環保局（EPA）向各州和地區撥款10億美元，用於對公共供水系統中的PFAS 進行測試和處理。

白宮環境質量委員會（the White House Council on Environmental Quality）主席布倫達·馬洛裡（Brenda Mallory）在一份聲明中表示，「拜登總統認為，每個人都應該獲得清潔、安全的飲用水，他正在兌現這一承諾。」

里根在新聞發布會上說，「從不粘炊具到清潔和個人護理產品，它們無處不在」、 「但毫無疑問，其中許多化學物質可能對我們的健康和環境有害。」

自20世紀40年代以來，PFAS一直被使用在很多產品中，但是，根據行業文件，製造商從開始就知道PFAS有毒。

有研究證實，接觸一定含量的PFAS會導致一系列健康問題，如生殖問題（包括生育能力下降）、兒童發育遲緩、低出生體重、免疫系統受到抑制、膽固醇水平升高，還會導致心血管系統和某些類型的癌症。

但批評者認為，該法規規定的還不夠，因為PFAS化學物質超過15,000種，而該法規僅監管六種。

法規要求運營商用三年時間來測試PFAS污染，然後再用兩年的時間來識別、購買和安裝必要的技術設備來處理受污染的水。環保局估計，處理所有這些水並保護人們的健康將花費約15億美元。

有幾種技術可以降低飲用水中PFAS的含量S，如通過活性炭、納濾或反滲透等高壓膜，對去除 PFAS 非常有效。

（記者李酈編譯報導/責任編輯：林清）

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