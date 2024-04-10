王品旗下初瓦、嚮辣疑食物中毒案再增21人 累計103人就醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北10日電）王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑似食物中毒案，影響人數持續增加，台北市衛生局統計至今天上午，已103人用餐後身體不適就醫，目前仍在等待餐廳環境檢體病菌培養結果。

台北市衛生局自5日接獲通報，有民眾至初瓦韓式料理及嚮辣和牛麻辣鍋的西門分店用餐後，出現嘔吐、腹瀉症狀並就醫，且人數持續增加，因此由聯合醫院仁愛院區及中興院區開設「食安特別門診」收治病患。

衛生局透過新聞稿表示，統計至今天上午10時為止，至2家餐廳用餐後就醫者累計103人，較昨天公布數字新增21人。

此外，衛生福利部疾病管制署昨天說明，在部分患者檢體中初步驗出 諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 ，但是否為此案原因仍待調查確認。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天接受電訪指出，2家餐廳的環境檢體病菌培養尚未有結果，待報告出爐後才能確定此案原因及是否開罰。（編輯：陳清芳）1130410