最近食物中毒事件頻傳，食安問題弄的人心惶惶，而經常造成食物中毒的主要病因物質有細菌、病毒、天然毒、化學物質。這篇簡單說明中毒的 5 大類型，以及疑似中毒時該怎麼做，和烹調時要注意什麼。

台灣常見的 5 大類型的食物中毒

發生件數最高的 5 大類型的食物中毒類別包括：

1. 腸炎弧菌

腸炎弧菌 （Vibrio parahaemolyticus）常見於受汙染的生鮮海產或魚貝類，處理海鮮時，務必要注意運送及保存，並避免菜刀、抹布、容器或手等交叉感染，烹煮時務必完全煮熟。

2.諾羅病毒

感染諾羅病毒 （Norovirus）的途徑為被病毒汙染的食物或飲水，只需極少的病得量即可傳染，所以與病人密切接觸，或吸入病人的嘔吐物或排泄物所產生的飛沫也可能受感染。皆應以肥皂或洗手乳正確洗手。如身邊有受感染之病患，應立即更換床單及衣物，並以漂白水消毒環境。

3. 金黃色葡萄球菌

金黃色葡萄球菌 （Staphylococcus aureus）主要存在於皮膚、毛髮、糞便、鼻腔等黏膜，尤其是化膿的傷口，因此廚師若有傷口、膿瘡、咽喉炎、濕疹者，一定不可直接或間接從事食品製造調理的工作。而毒素耐熱，即使熱水煮沸仍無法殺死。

4. 仙人掌桿菌

仙人掌桿菌 （Bacillus cereus）有兩種常見的污染途徑，最常見的是在米飯類或高澱粉質食品中出現，若在室溫放置過久，或隔夜飯未充分復熱，就會有感染的風險，症狀為噁心及嘔吐；另一種較常見於香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品，症狀以水漾腹瀉及腹痛為主。

5. 沙門氏桿菌

沙門氏桿菌 （Salmonella） 中毒主要來自受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品，或烘焙製品及複合調理食品。因沙門氏菌不耐熱，所以預防方式充分加熱食品並立即食用。

疑似中毒，採 3 原則處理

發生疑似食物中毒症狀時應迅速就醫。

保留剩餘食物檢體（密封並留存於低溫冷藏，不可冷凍），並儘速通知衛生單位。

醫療院（所）發現食物中毒病人，應在 24 小時內通知衛生單位。

烹調時食物的 5 要原則

要洗手：調理食品前後需澈底洗淨雙手，有傷口要包紮。 要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。 要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。 要徹底加熱：食品中心溫度超過 70℃，細菌才容易被消滅。 要注意保存溫度：保存低於 7℃，室溫不宜放置過久。

圖、文章改編 / 林欣儀

內容原文：食物中毒常見原因！疑似中毒緊急處理 3 原則 牢記「5 要」防中毒

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