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（中央社記者吳家豪台北11日電）王品集團今天表示，疾管署初步認定，初瓦和嚮辣捷運西門店4月2日至6日疑似感染諾羅病毒事件，王品再度向消費者表達最誠摯歉意，並擬妥3種關懷方案，包括餐費全額退費、醫療給付、消費者慰問金，預計18日開始於初瓦和嚮辣捷運西門店退款，全部以現金給付。

台北市衛生局接獲醫院通報，民眾於4月2日至5日在初瓦和嚮辣捷運西門店用餐後，陸續發生嘔吐、腹瀉症狀。統計至10日上午，已103人用餐後身體不適就醫，目前仍在等待餐廳環境檢體病菌培養結果。

王品發新聞稿表示，無論感染源究竟為何，讓員工及相信王品集團的顧客受傷害，「我們感到愧疚和自責，沒有任何的理由推諉責任」。王品已啟動關懷專案，主動打電話給4月2日至6日用餐顧客。

除了再次關心顧客身體健康，王品也說明關懷方案。第1，4月2日至6日宣布停業前的顧客，餐費憑消費證明，全額退款。第2，4月2日至11日的醫療費用，可以憑醫療收據辦理給付。第3，消費者慰問金，將依個別狀況處理。

王品表示，據感染科醫生指出， 諾羅病毒 諾羅病毒小百科 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒

症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒

感染途徑：

-食入被病毒污染的食物或水

-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染

-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫 看更多 關閉 症狀持續約2至3天，王品集團6日晚間宣布停業，放寬認定在4月11日以前的醫療費都會給付。

王品說，因相關作業需要時間，預計4月18日開始在初瓦和嚮辣捷運西門店退款，全部以現金給付，減少消費者困擾，退款作業沒有設定期限，消費者有充分的時間辦理。至於海外顧客，目前聯繫上2組香港旅客，討論退款方式。如果還有其他國家的消費者，王品也會盡一切努力繼續聯絡。

王品表示，再度向消費者致歉，集團以誠信的態度、具體的行動，展現王品一貫當責的經營理念，也期待民眾再度到王品集團體驗改善後的成果，並歡迎衛生單位、媒體和消費者持續監督王品的進步。（編輯：潘羿菁）1130411