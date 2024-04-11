士林溪山里傳逾百人上吐下瀉 緊急設4處取水點、北市聯醫團隊進駐

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）台北市士林區溪山里疑似爆發急性腸胃炎群聚，當地里長表示，3日地震後陸續有里民上吐下瀉，累計應有上百人受影響。衛生局表示，已派員調查病因並設立醫療站。

台北自來水事業處表示，溪山里多數民眾使用自設水源系統（即地下水），北水處每月皆會派員監測水質狀況，包含8日採集檢體在內，結果皆顯示大腸桿菌群偏高，主因為當地使用水源未經加藥消毒。

士林區溪山里里長黃慧芬今天告訴中央社記者，她從3日花蓮強震後，陸續接獲同一水源區的里民反映嘔吐、腹瀉等狀況，一問之下才發現附近每戶都有3、4人出現相同症狀，累計應有上百人腸胃不適。

黃慧芬指出，台北自來水事業處已經有來驗過水質，但那一區的里民多是使用地下水，所以她懷疑是地震時有污染物溶入水源中，目前先提供里民桶裝水使用，原因及後續處理方法還待市府協助釐清。

台北市長蔣萬安在臉書發文表示，溪山里發生多人嘔吐、腹瀉情況，他即刻要求市政團隊因應，一定要優先滿足民眾醫療與用水需求，同步釐清案情。

蔣萬安說，根據自來水處水質初步檢測結果，水中大腸桿菌群偏高，因此設置4處緊急取水點，並調用庫存瓶裝水作為飲用水，確保里民使用安全水源。

緊急取水點如下：

1.至善路3段76號旁公車站牌側

2.溪山里辦公處（至善路3段260號）

3.溪山國小（至善路3段199號）

4.聖人橋頭（至善路3段289號對面）

蔣萬安指出，聯合醫院陽明院區醫療團隊已進駐溪山里，提供里民就近就醫服務，同時在陽明院區開設急性腸胃炎特別門診。

他說，責成自來水處協助找出受損污染點、進一步修復，同時要求教育局主動與學生聯繫，確認身體不適者得到醫療協助，並請消防局安排救護車待命、環保局派員前往清消。

台北市衛生局透過新聞稿說明，初步調查顯示，自3日起陸續有里民出現嘔吐、發燒、腹瀉等症狀，部分民眾自行就醫後，被診斷為急性腸胃炎並返家休養，目前尚無出現重症病患。（編輯：蕭博文）1130411