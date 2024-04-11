醫師指出，花粉濃度在早晨和黃昏時特別高，請避免在這些時段進行戶外活動；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天百花盛開，撲鼻清香，卻是花粉症患者的噩夢！輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享預防花粉症4招，其中指出，花粉濃度在早晨和黃昏時特別高，宜避免戶外活動。如果一定要出門，務必戴上口罩、太陽眼鏡和帽子，以減少花粉接觸。

按時清潔家居：如果有開窗，花粉很容易就會附著在家具、地板、窗簾等物品表面，定期清潔可以減少室內花粉的累積。建議使用濕抹布或吸塵器按時清潔家具和地板，另外也請務必定期清洗床單、窗簾和地毯等容易藏污納垢的物品，以確保室內空氣清新。

請繼續往下閱讀...

注意室外活動時間：花粉濃度在早晨和黃昏時特別高，請避免在這些時段進行戶外活動。如果一定要這時候出門，請務必戴上口罩、太陽眼鏡和帽子，以減少花粉接觸。

使用空氣清淨機：在室內使用空氣清淨機，可以過濾空氣中的花粉和其他污染物，保持室內空氣清新。也要記得定期更換濾網，才能確保空氣清淨機真的有用。

尋求醫療幫助：雖是老生常談卻重要。如果花粉症症狀嚴重影響生活品質，強烈建議尋求專業醫療幫助。醫生可以根據症狀的嚴重程度和個人情況，制定合適的治療方案來緩解不適。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法