營養師表示，在外飲食時，應多注意食物是否變質、黏膩、或怪味；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期食安問題連環爆，民眾心慌，但毒素看不到也殺不死，該如何才能將風險降到最低呢？營養師李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文表示，雖然說毒素造成人心惶惶，但最重要的是養成「好的處理食材方式、飲食習慣及衛生」，多少可以降低食物中毒的風險。

她指出，在外飲食時，可以多注意食物是否變質、黏膩、或怪味，如察覺有異狀，這時就要馬上停止再吃，並注意身體狀況；並分享邦克列酸、金黃色葡萄球菌和仙人掌桿菌3大毒素的特性、易污染食物、原因和預防方法。

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邦克列酸毒素（前米酵菌酸）

●易污染食物：如木耳、粿條、米製品。

●污染原因：與潮熱環境、保存不當、浸泡過久有關。

●預防方法：注意食材的有效期限，禁過期、變質食物；木耳不宜室溫浸泡過久，建議置於冰箱，食物保存至攝氏5度以下環境。

李婉萍表示，邦克列酸毒素本身脂質安定性，加熱到120度，1小時後仍存在。

金黃色葡萄球菌腸毒素

●易污染食物：如肉製品、乳製品、魚貝類。

●污染原因：為存於人體、烹煮時帶入食物。

●預防方法：烹煮人員注意衛生（戴口罩、手套、帽子）；調理器具保持乾淨；食物放入容器蓋好蓋子保存。

李婉萍表示，即使煮沸30分鐘後，或121度加熱28分鐘，仍然具有毒性殘留。

仙人掌桿菌嘔吐型毒素

●易污染食物：米飯、澱粉製品。

●污染原因：與灰塵或昆蟲傳播、冷藏不夠有關。

●預防方法：保存好食物避免接觸灰塵或昆蟲；保存需保溫在65度以上或5度以下環境；食物烹煮後盡快食用。

李婉萍提到，該毒素需要加熱至100度以上，1-8分鐘才能殺死，90％的仙人掌桿菌。

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