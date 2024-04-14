中醫表示，過敏性鼻炎症狀包括晨起噴嚏打不停、鼻水流不止、鼻塞、咳嗽、眼睛癢等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天一到就打噴嚏、鼻塞、眼睛癢？東港馬光中醫診所院長李麗熒表示，過敏性鼻炎常常在季節轉換的時候發生，除了使用中藥調理體質，還能夠搭配「減敏益氣茶」，每日一帖具通鼻竅、潤肺化痰、提升免疫力之效，穴位上可以按壓「合谷穴」和「迎香穴」，每日按摩2到3次，每次按摩20到30下，緩解症狀帶來的不適感。

李麗熒指出，過敏性鼻炎是門診中常見的疾病，尤其在季節轉換的時候常常發生，好發在兒童身上，症狀包括晨起噴嚏打不停、鼻水流不止、鼻塞、咳嗽、眼睛癢等症狀。除了環境因素誘發過敏之外，有一部分是來自遺傳體質，常見的過敏原有塵蟎、動物毛、冷空氣、空氣污染等。治療方面除了使用藥物之外，要儘量避免接觸過敏原。

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1藥膳2穴道緩解過敏性鼻炎

中醫治療方面除了使用中藥調理體質之外，李麗熒表示，也可以搭配「減敏益氣茶」，另外在穴位上可以按摩「合谷穴」和「迎香穴」。

李麗熒指出，合谷穴位於手部虎口處，大拇指與食指掌骨間，每日按摩2到3次，每次按摩20到30下。迎香穴位於鼻翼兩側，平行鼻孔下緣與法令紋交界處，每日按摩2到3次，每次20到30下。

三伏、三九貼治過敏

李麗熒提到，可以搭配三伏、三九貼來治療過敏性鼻炎，三伏、三九貼是將時令節氣與穴位療法相結合的中醫預防性治療方法。配合節氣，夏有三伏、冬有三九，在夏至及冬至後做穴位的敷貼，以濕熱的藥材，如乾薑、細辛、艾葉、白芥子、附子等藥做成藥餅貼在特定的穴位上，視體質敷貼2到4小時，讓藥性經由皮膚滲入穴位，透過經絡氣血運行，產生溫經散寒、利濕化痰、止咳平喘的作用。

中醫師教3招改善過敏性鼻炎。（馬光中醫診所提供）

日常7方法改善過敏性鼻炎

李麗熒表示，在生活作息上 ，可注意以下事項來保養身體，分享7要點，如下：

●日常生活作息要規律，睡眠充足 勿熬夜。

●減少生冷飲食。

●天冷時起床後要注意保暖及喝溫水。

●適當的運動，建議每週運動兩次，每次30分鐘。

●棉被枕頭等寢具及窗簾要定時清洗。

●兒童減少使用有絨毛的玩具。

●天冷時注意保暖，尤其是在背部及手腳。

減敏益氣茶食譜

有過敏性鼻炎體質的人，常常晨起打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽，甚至頭暈腦脹、影響整天的作息，李麗熒指出，鼻過敏最適合溫性的食物及茶飲，此減敏益氣茶飲，性味溫和，具有潤肺化痰、通竅醒腦作用，可改善因過敏產生的不適症狀，亦可以改善體質及提升免疫力。

•準備食材：黃耆10克、紅棗10克、辛夷10克、紫蘇10克、薄荷6克。

•料理方式：首先將所有藥材洗淨，再來放入鍋中加1000c.c.的水煎煮，煮沸後小火煮20分鐘，最後過濾藥渣後當茶飲。

食材介紹與服用建議

•黃耆：味甘微溫、入脾肺經、補脾益氣，可加強脾胃吸收功能及提升免疫力、預防感冒。

•辛夷：味辛性溫、入肺胃經 、具有散風邪，通鼻竅的作用，可改善鼻塞、流鼻水、頭痛等症狀。

•紫蘇：味辛性溫、入肺經、具有去風邪定喘，潤肺化痰等作用，可以減少支氣管分泌物，改善咳嗽及化痰濕。

•食用說明：服用方法：每日一帖，一週喝2-3次，需溫服；注意喉嚨痛、發燒時不適合服用。

東港馬光中醫診所院長李麗熒。（馬光中醫診所提供）

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