4月15日是美国人报税截止日。美国总统乔·拜登（Joe Biden）和第一夫人吉尔·拜登（Jill Biden）星期一当天公布了他们的2023年报税表，持续延续这项展现透明的传统。

这项一年一度的不成文惯例旨在建立外界对白宫的信任。其他政治人物及候选人也经常会这么做。但是，这项传统曾在前任总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）时期暂时中断。

2023年，拜登夫妇的收入为61万9976美元，其中大部分来自总统年收入40万美元的薪水和吉尔·拜登在附近弗吉尼亚州一所大学所任教的8万5985美元薪酬。

这一数字比拜登夫妇2022年收入57万9514美元和2021年收入61万702美元有所增加。

先前特朗普任内选择不遵循两党传统，无论是在做为候选人期间或上任后，他都拒绝让公众查看他的纳税申报记录。这是一份详细说明所有收入来源和金额以及其他财务记录的文件。

经过民主党在国会发起的一场法律斗争后，特朗普前几年的纳税申报表最终被公开，结果显示，由于特朗普在商业上的亏损，他有几年几乎没缴纳所得税。如今他为了重返白宫投入2024年总统大选，依然选择对纳税申报表保密。

拜登夫妇今年报税时缴纳了14万6629美元的联邦税，实际税率为23.7%。乔·拜登缴纳了特拉华州所得税3万908美元，而吉尔·拜登缴纳了弗吉尼亚州所得税3549美元。

白宫在一份声明中表示：“拜登总统认为，椭圆形办公室的所有任职者都应该对美国人民开诚布公，每年公布总统纳税申报表的长期传统应该延续下去。”声明称，今年已经是拜登第26年公开分享纳税申报表，是在任总统中最多公布纳税申报表的一位。

拜登夫妇的报税表还显示向17个不同的慈善机构捐款了2万477美元。这些慈善捐款包括向以拜登已故儿子博·拜登命名的基金会（Beau Biden Foundation）捐赠的5000美元，该基金会是一家致力于确保所有儿童免受虐待威胁的公共慈善机构。

美国副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）与丈夫道格·埃姆霍夫（Doug Emhoff）的纳税申报表也一并公开，显示去年收入为45万299美元，慈善捐款为2万3026美元。

他们缴纳了8万8570美元的联邦所得税，此外还缴了1万5167美元的加州所得税和1万1599美元的哥伦比亚特区所得税。

（此文参考了法新社的报道。）