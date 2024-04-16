一銀統籌主辦，怡和國際31億元聯貸案於4月15日舉行簽約儀式，由怡和國際董事長朱文煌（右）及一銀董事長邱月琴共同主持。 （一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行統籌主辦怡和國際3年期新臺幣20億元聯貸案，在金融同業踴躍參與下，最終募集新臺幣31億元，超額認貸155％，充分顯現金融同業對公司的經營及未來發展深具信心。聯貸案於4月15日舉辦簽約儀式，由怡和國際董事長朱文煌及第一銀行董事長邱月琴共同主持。

怡和國際為國內最大天然氣業者欣雄天然氣董事長朱文煌家族轉投資設立，近年擺脫傳統租賃公司以汽車及企業放款為主的經營模式，配合政策以太陽能電廠前段融資業務為主軸，旗下轉投資公司包含怡和國際能源、怡和綠能、怡和光能科技、怡和農業生物科技、和樂漁業科技及怡和綠電超商等，均從事太陽能電廠及綠電相關業務，近年合併營收逐年成長，自2017年起已連續6年獲利，2023年營收逆勢成長再創新高，獲利也有亮麗表現。

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怡和集團長期以來致力推動建構永續能源，提供一站式能源整合工程服務，積極深化發展農、漁電共生，讓土地不僅可以栽種、養殖，也能夠「種綠電」創造最高共生效益；更深化發展推廣綠電交易，致力於為客戶提供價格合理的綠電，並提供減碳諮詢服務，協助企業達到淨零碳排目標。

一銀是為首家簽署加入赤道原則協會（EPA）的公股銀行，與怡和國際對環保及永續經營的理念不謀而合，並將ESG（環境、社會、公司治理）審查因子納入投融資決策過程，提供各項綠色融資優惠貸款，以具體行動支持企業減碳轉型。一銀持續深耕國內聯貸市場，並在今年首季獲得聯貸市場管理銀行（Bookrunner）市佔率第一之殊榮。

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