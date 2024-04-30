两个关键的美国运动员组织致函美国药物管控主管，呼吁对据称23名中国游泳运动员违禁药物检测呈阳性却未受处罚事件进行“独立”调查。

美国游泳运动员顾问理事会(USA Swimming Athletes' Advisory Council)与美国队运动员委员会(Team USA Athletes' Commission)周一(4月29日)致函联邦政府的国家药物管制政策办公室(ONDCP)主任拉胡尔·古普塔(Rahul Gupta)。

古普塔是世界反兴奋剂机构(WADA)的执行委员会成员，预计他周二将与美洲其他国家一道参加一次特别会议，讨论这起兴奋剂案例。

他的角色具有重要性，因为世界反兴奋剂机构的经费一半来自各国政府；过去，当美国觉得该机构没有履行自己的使命时，曾经拒绝付款。

“作为运动员，我们必须信任由世界反兴奋剂机构来制定和执行标准，以确保公平竞争并保护我们的权利，”运动员们在信中对古普塔说。“世界反兴奋剂机构在23名中国运动员检测呈阳性后未能遵守自己的规则和程序，破坏了这种信任。”

世界反兴奋剂机构坚决否认违反了任何规则。该机构说，中国的反兴奋剂当局裁决说，2021年1月取自游泳运动员的样本受了污染，而世界反兴奋剂机构并无有效方式来对这一裁决提出上诉。其中一些运动员后来参加了当年举行的东京奥运会。

上周，世界反兴奋剂机构宣布任命资深瑞士检察官埃里克·科蒂尔(Eric Cottier)审查该机构对这些案例的处理。不过，这项决定受到了批评，一方面是因为这位检察官来自国际奥林匹克委员会(ICO)和世界水上运动(World Aquatics)总部所在州，另一方面是因为批评者认为审查范围有限。

上周，在西半球国家政府负责人举行了一次事先已安排的会议后，古普塔发表声明，称世界反兴奋剂机构任命科蒂尔是“处理最近兴奋剂指称的重要第一步”。

古普塔的办公室没有立即回复美联社(The Associated Press)就周一的运动员信函所提出的置评请求。

游泳运动员顾问理事会成员包括长期高调反对游泳运动中使用兴奋剂行为的莉莉·金(Lilly King)。

运动员们在写给古普塔的信中说：“我们再一次带着对竞技场和竞赛是否公平的严重关切而奔赴又一届奥运会和残奥会。”

(本文依据了美联社的报道。)