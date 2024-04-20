2021年举行的东京奥运会前，曾有23名中国游泳运动员药检呈阳性，但是世界反兴奋剂机构等管理部门接受了中国官方调查的结论，认定这些选手是在不知情情况下摄入违禁品，因此决定允许这些选手参赛，其中并有人在比赛中获得包括金牌在内的奖牌。

纽约时报星期六（4月20日）报道说，这些药检呈阳性的运动员几乎是中国派往东京奥运会的游泳队的一半成员。而且其中很多人很可能还将参加今年夏天巴黎奥运会上的比赛。

法新社引述纽约时报的报道说，这些运动员是在2020年年底和2021年年初中国国内一场运动会上进行药检时被发现体内有一种可以提升运动成绩的治疗心脏病的处方药曲美他嗪 (TMZ) 的痕迹。

但是中国反兴奋剂中心在调查之后得出的结论是，这些运动员是在不知情的情况下从被污染的食物中摄入了这种药物，因此没有理由对他们采取行动。

路透社的报道说，世界反兴奋剂机构 (WADA) 周六证实了有关23名中国游泳运动员在2020年东京奥运会前违禁药物检测呈阳性的报道，但它接受了中国的调查结果，即这是由于物质污染造成的。

纽约时报查阅了一系列相关的秘密文件和电邮，包括由中国反兴奋剂中心撰写并提交给世界反兴奋剂组织（WADA）的一份报告。

纽约时报报道说，世界反兴奋剂组织和世界水上运动总会（World Aquatics）(简称世界泳联，原名国际游泳联合会FINA)决定不就此采取行动，因为该机构认定“缺乏可信的证据”去挑战中国方面的说法。

法新社曾联络世界反兴奋剂组织WADA，寻求对此事的评论，但是没有收到立即的回应。不过该机构在回应纽约时报查询时表示，WADA是在“咨询了科学家和外部法律顾问”后作出不予进一步追究的决定的。

“总而言之，我们得出的结论是没有任何具体的根据去挑战据称的污染，”WADA主管科学和药物的高级主任奥利维尔·拉宾（Olivier Rabin）表示。

世界水上运动总会向纽约时报证实，这些药检阳性案已经经过一个兴奋剂控制委员会的审查，而且也经过独立专家的审核。

“世界水上运动总会有信心认为，这些兴奋剂阳性结果（AAF）经过了尽职和专业并且依据包括世界反兴奋剂准则在内的所有适用反兴奋剂规定的处理，”世界水上运动总会对纽约时报说。

但是美国非政府的反禁药组织（US Anti-Doping Agency）认为这些中国游泳运动员应该被暂停比赛并公开身份，它指责WADA未采取行动“就是对未用药运动员背后捅上致命一刀”。

美国反禁药组织首席执行官特拉维斯·泰加特（Travis Tygart）表示，他自2020年以来已经多次向WADA反映有关对中国游泳运动中使用禁药的指控。

法新社指出，尚未联系到中国反兴奋剂中心对此事置评。

法新社曾联络中国泳联，寻求对此事的评论，但没有收到立即的回应。

法新社在报道中指出，中国游泳队有过一段并不光彩的使用兴奋剂的历史，特别是在1990年代。在1994年举行的广岛亚运会上，七名中国游泳选手药检呈阳性。1998年澳大利亚举办游泳世锦赛时，中国游泳运动员袁媛在入境时，行李中被发现违规携带大量的生长激素。

中国三次奥运金牌得主的著名游泳运动员孙杨也是因为药检呈阳性被禁赛，他在上诉被驳回后也被禁止参加东京奥运会。