德國獨立遊戲開發商Serious Bros.欣然地宣佈，太空殖民模擬經營遊戲《Imagine Earth》（暫譯：幻想地球）將於2024年5月9日正式在任天堂 Switch和PlayStation 4與5主機上發售。該遊戲已上架Steam、Xbox One和 Xbox Series X|S 主機平台，其悠閒的策略遊戲玩法與永續發展主題相結合，贏得了廣泛的好評和多個獎項。該遊戲支援簡體中文。

作為對地球的感恩，《Imagine Earth》將參與Steam地球感謝慶典，從4月22日到4月29 日期間，以30%的折扣銷售。同時，在世界地球日（4月22日）當天，Serious Bros.將把 100%的收益捐給全球植樹造林事業，並在剩餘時間內捐贈10%的收益。這也是公司對永續發展和環境保護工作的支持，詳細情況請見年度影響報告。

《Imagine Earth》設定在2084 年不久的將來，描繪了一個宇宙，玩家作為太空殖民地管理者，必須走出太空，在宇宙中建立一個新的人類家園。在企業的貪婪和資源開採導致他們的家園陷入毀滅之後，玩家將探索太空中各種（最初）健康的星球，旨在以更可持續的方式建設和發展偉大的城市。

《Imagine Earth》任天堂Switch 和PlayStation 發售預告片

在基於故事的戰役和競爭遊戲模式中，玩家可以在11個不同的星球上建立自己的文明。這些星球的地形點綴著富饒的藍色水域、白雪皚皚的山峰和鬱鬱蔥蔥的綠色大草原，所有這些都可以被探索、居住並開採資源。

與太空商人交易天然商品和資源以獲取利潤，滿足資本主義者對擴張的追求，通過建造發電廠、農場和工廠來讓企業和平民都滿意。將技術和財富轉化為研究，發現如何以可持續的方式推動社會進步。在應對經濟競爭的同時，還要應對企業間的競爭，因為在發現的星球上，為了企業的主導地位而爆發了戰鬥，迫使玩家出售股份、超越對手，並對競爭對手的殖民地進行敵意收購。

在《Imagine Earth》中，企業的貪婪並不是玩家面對的唯一威脅，因為在擴張和生態平衡之間失衡可能導致氣候災難。通過即時行星類比，玩家可以看到自己剝削性行為的後果，如自然災害，包括野火、火山、林木凋亡、放射性污染、污染和海平面上升等，使得不太可持續的文明（實際上）遭受滅頂之災，市民因惡劣的生活條件而集會和騷亂。

《Imagine Earth》主要遊戲特點：

超越極限：完成多重任務故事，展開全新的太空殖民地冒險，包括與多達五個AI派系對抗的競爭模式，以及具有程式生成行星的自由形態模式。

綠色不易：面對一系列生態挑戰，從化學洩漏和油污到融化的極地冰蓋，以及由玩家對行星的開發造成的極具破壞性的自然災害。

太空入侵者和貿易商：與居住在一些已發現星球上的合作殖民地和外星部落交友，通過塔防玩法中的護盾和鐳射來抵禦敵對的外星入侵者，因為他們試圖將微不足道的人類殖民地從地圖上抹去。

星際中的可持續性：通過研究新技術和維護健康的生態系統，成功對抗企業的貪婪和民眾對增長和資源的需求，從而成為一個可持續發展的文明。

《Imagine Earth》將於 2024年5 月9日在任天堂Switch、PlayStation 4 與5 主機以及macOS 版本（通過Steam）上正式發售。目前《Imagine Earth》可在Windows PC和Linux 平台上通過Steam購買，並可在Xbox One和Xbox Series X|S上游玩。