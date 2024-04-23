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（中央社記者蘇思云台北23日電）國票金董事會日前通過股東提案，針對今年股東會討論議案新增對獨立董事陳惟龍提起訴訟案。旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中以股東身分提案表示，陳惟龍霸凌經理人，明顯不具專業性與獨立性，應依法向陳惟龍提起訴訟，賠償公司損失。

國票金今天對此表示，若5月31日股東會通過股東上述提案，依據公司法規定，國票金必須在30天內對陳惟龍提起訴訟。

根據公開資訊顯示，股東提案人為諾威斯股份有限公司，明確列出3點提案理由，認為應向獨立董事陳惟龍提起訴訟，由於諾威斯股份有限公司代表人為蔡紹中，也格外引起關注。

第1，陳惟龍多次在會議霸凌經理人，在公司併購、投資與增資等案，以不實與非專業言論損害公司商譽、阻礙公司發展；甚至藉由他人不當核銷私人球敘，損害公司利益。

第2，陳惟龍為調查董事陳冠如人事案，欠缺正當性及必要性，無故行使監察權，逕自委任律師團強行審問經理人與工讀生，侵害公司人員的隱私，受任律師竟涉犯罪遭起訴，陳惟龍仍要求公司核銷高額律師費，已違忠實及善良管理人注意義務，並有損公司利益。

第3，陳惟龍明顯不具專業與獨立性，請公司依法對陳惟龍提起訴訟，賠償公司損失。

陳惟龍19日也透過重大訊息回應，提案人諾威斯公司是國票金的第一大股東，持股達8.05%，加上同一關係人人旺公司持股1.93%，合計達9.98%，並以人旺公司名義當選2席董事，是金融控股公司法第4條規定的大股東（簡稱人旺集團），在2023年5月31日合組成現在的經營團隊。

陳惟龍指出，人旺集團是目前國票金經營團隊重要成員之一，如有重要事項，本可依循在董事會中提案討論決議推動。

陳惟龍質疑人旺集團卻捨此正軌，扭曲事實，藉端興訟提案狀告獨立董事，「當家鬧事」破壞公司團結，也嚴重損害公司治理制度。

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陳惟龍強調，他於去年5月31日連任獨立董事的資格條件，是經過國票金董事會全體董事無異議審查通過，蔡紹中也時任副董事長，並提股東會選任及完成公告，如今卻以股東提案方式，質疑他的專業與獨立性損害公司利益，前後立場矛盾，令人不解。

陳惟龍指出，獨董依證券交易法第14條之2規定行使對相關業務的「獨立調查權」，相關必要費用由公司負擔，也含委任律師費用。這也經金管會去年5月8月確認，並要求國票金對獨董執行業務範圍內協助履行職瓘。調查程序都以相關業務為限，只訪談到相關事件的經理人，就受到公司技術性阻礙，並未及於工讀生，也不涉及個人隱私，卻遭提案人惡意扭曲。（編輯：潘羿菁）1130423