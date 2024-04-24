中國警察們大搖大擺跑到工廠車間裡，檢查正上班的工人的手機，強迫工人們都安裝「反欺詐」應用程式。 圖：翻攝自淘喵先生 X（前推特）帳號

由於中國近來爛尾樓、強拆民房、拖欠工資、強搶電瓶車及多地瓦斯費爆長等事件引發民怨沖天，中國網信辦近期宣佈，開展「清朗．整治自媒體無底線博流量」專項行動。雖中國聲稱，此舉是要整頓自媒體無底線博流量的行為，但網友們認為，中國其實是想摧毀言論自由，避免不利維持統治的資訊傳出。

X（前推特）帳號「李老師不是你老師」今（24）日發文說，網信辦指出，將針對 5 點對自媒體進行整治 :

第一點是，自導自演式造假擺拍，發布涉及國內外時事、社會民生等領域虛假事件信息，弄虛作假欺騙公眾，擾亂公共秩序。

第二點是，不擇手段炒社會熱點。假冒熱點事件當事人、親屬或者相關人員發布信息，博取網民關注。

第三點是，以偏概全設定話題。片面選取爭議或負面詞彙，使用標題黨、震驚體式話題，誘騙公眾點擊瀏覽。將極端個例概述為群體現象，以誇張的負面敘事渲染消極情緒。在話題設定上預設狹隘立場，散佈偏激言論，挑動群體對立，破壞社會共識。

第四點是，違背公序良俗製造人設。編造苦情故事製造賣慘人設，打著助農、慈善等旗號，利用公眾同情心理騙取關注，牟取利益。

第五點是，濫發「新黃色新聞」。運用煽情化表達手法，配以抓人眼球的標題和封面，製作發布要素不全、真假難辨、質量低下、公共價值缺失的信息內容。

重慶民眾全城出動要求退爆漲的瓦斯費。 圖：翻攝自悉尼閑人 X（前推特）帳號

針對中國的新政策，網友們紛紛表示：「發日本核污水相關話題是愛國，發俄羅斯核污染話題是顛覆國家政權。」、「這就是說以後有事也不能做影片發布了，最後一個據理力爭的路也要堵死了。」、「只准官府放火，不准百姓點燈？」、「網信辦每句話每句話的註釋，都是主觀且刻意模稜兩可的。」、「下樑歪是因為上梁就不正。」、「說白了，自媒體如果不和朝廷步調一致就只有死路一條。」、「黨說你是哪個你就是哪個。」、「真話不讓說，假話也不讓說，自媒體全部封號大吉好了」、「一絲絲微弱的聲音也要掐死。」