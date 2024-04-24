美国反兴奋剂机构（USADA）周二（4月23日）呼吁对世界反兴奋剂机构（WADA）进行彻底改革，并对东京奥运会前药检呈阳性的中国游泳运动员进行独立调查。

此前一天，世界反兴奋剂机构举行了新闻发布会，驳斥美国反兴奋剂机构主席特拉维斯·泰加特（Travis Tygart）的指控。泰加特称该机构掩盖了23名中国游泳运动员在处方心脏药物曲美他嗪（TMZ）的检测中结果呈阳性的情况，这种药物可以增强运动员的表现。

美国反兴奋剂机构周二发布的一份声明称，世界反兴奋剂机构周一没有对任何有关该机构或中国反兴奋剂中心（CHINADA）的问题做出“令人满意的回答”。

美国反兴奋剂机构发布的声明所：“我们昨天听到的是有选择性和谋求私利式地执行规则，这破坏了公众对奥林匹克和残疾人奥林匹克运动的诚信和价值的信任。”

“发现不同的规则可能适用于不同的国家，这会损害那些对其持续生存至关重要的人的承诺，包括世界上最好的运动员、粉丝、赞助商和下一代运动员。”

在世界反兴奋剂机构接受中国方面所说的运动员们在一次比赛中无意中从食物中摄入了曲美他嗪的调查结果后，这些游泳运动员得以在2021年参加东京奥运会。

这些游泳运动员有的在东京赢得了奖牌，有的将参加今年夏季的巴黎奥运会。

世界反兴奋剂机构主席维托尔德·班卡（Witold Banka）周一表示：“在每个阶段，世界反兴奋剂机构都遵循完整的正当程序，并认真调查了此事的每一条线索。假使我们现在必须重来一次，我们也会做同样的事情。”

班卡表示，“本卷宗中任何站出来的消息来源都没有提供任何可信的不当行为证据，因此没有达到世界反兴奋剂机构情报和调查部门立案调查的门槛”。

然而，美国反兴奋剂机构称世界反兴奋剂机构的不作为是整个反兴奋剂体系的失败。

“由于全球反兴奋剂体系明显失败，我们紧急呼吁各国政府和体育领导人采取行动，立即展开措施确保全球反兴奋剂体系建立真正的独立性、监督和问责制，让世界可以对这个体系及其领导者抱有信任和信心，”美国反兴奋剂机构说。

该机构还指出：“鉴于我们正处于2024年夏季巴黎奥运会和残奥会前夕，运动员和公众迫切需要并且应该能够在这些赛事开始时对全球反兴奋剂体系充满信心。”

美国反兴奋剂机构进一步表示：“修复这一掩盖行为造成的损害的第一步是各国政府任命一名独立检察官来审查包含23项阳性检测结果的整个案件卷宗，并确保正义得到伸张。”

该机构指出：“目前尽可能实现正义的努力必须在2024年巴黎奥运会之前进行，因为对于所有参加这些奥运会项目的运动员来说，可能与那些药检结果呈阳性且至今仍不为人知的运动员竞争是不公平的。”

“背后捅刀”

世界反兴奋剂机构本可以将此案提交给国际体育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport），但班卡表示，没有可信证据来质疑得到世界水上运动（World Aquatics）组织认可的中国反兴奋剂机构的理论。

班卡说：“如果我们提出这样的上诉并对污染的解释提出质疑，我们肯定会输。”

美国反兴奋剂机构反驳说：“世界反兴奋剂机构宁愿蒙上自己的眼睛并自我束缚，并坚称会再次做同样的事情，这是对清白运动员的又一次背后捅刀。”

班卡在谈到泰加特最初的批评时表示，“大多数评论都是出于政治动机，没有任何证据表明我们这边有什么问题”。

美国反兴奋剂机构最新发布的声明还要求世界反兴奋剂机构执行委员会和基金委员会的成员政府对23例中国运动员的阳性检测结果进行审查，并对世界反兴奋剂机构进行彻底改革，以确保巴黎奥运会前不会再发生类似情况。

美国反兴奋剂机构表示：“奥运会和残奥运动的所有运动员、赞助商和粉丝都应该拥有一只真正的国际护卫机构，它有工具和决心来一致地、公平地执行规则。”

该机构还指出：“我们呼吁各国政府和体育运动彻底改革世界反兴奋剂机构，以确保奥运会前夕掩盖阳性样本的情况不再发生，并让世界反兴奋剂机构真正独立，从而彻底杜绝监守自盗。”

（本文依据了法新社的报道。）