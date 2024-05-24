缅甸军政府似乎正在考虑恢复一个由中国支持的大型水电大坝项目，该项目在十多年前因被抗议可能对环境造成影响而暂停。

周二（5月21日），新闻部在最新一期的政府公报上发布了一份通知，宣布了密松水电项目的新领导团队。该项目于2011年被缅甸军方支持的前总统登盛搁置。

这个耗资36亿美元的项目位于缅甸北部伊洛瓦底江沿岸的克钦邦，原计划应将其产生的约90%的电力出口到缅甸北部邻国--中国。

中国认为大坝是减少对化石燃料依赖和实现减少污染目标的国家战略的重要组成部分。中国强烈游说恢复该项目建设，即使在暂停之后也一直在游说。

环保人士表示，大坝将使无数村民流离失所，并破坏伊洛瓦底江的生态，伊洛瓦底江是缅甸最重要的国家资源之一。

其他反对者质疑按协议中国将拿走大坝90%的电力，而根据世界银行的数据，当时缅甸近70%的地区无法获得电力。

自2021年2月军队夺取政权、推翻昂山素季的民选政府以来，缅甸目前遭受长期停电的困扰，已成为该国的主要负担。缅甸最大城市仰光的停电现在通常每天持续八小时。

国有的仰光电力供应公司本月初报告说，由于最近严酷热浪期间电力消耗突然增加，加之与军政府作战的武装破坏了电力设施，电力供应减少了。

仰光电力公司说，目前的电力生产只能满足50%的需求。

该公司还说，密松水电项目的董事会由来自不同部门的11名成员组成。电力部副部长埃觉被任命为董事会负责人。

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这份4月24日发布的通知称，该公司将与中国国家电投云南国际电力投资公司（SPIC Yunnan International Power Investment）的领导团队合作，为该项目进行研究、考虑技术解决方案和处理公共关系。

该项目的任何恢复工作都会受到发生在缅甸多数地区的战争影响。昂山素季被军方推翻后，支持民主的游击队以及与他们结盟的少数民族武装团体与军政府展开了武装斗争。

近几个月来，克钦邦首府密支那附近的城镇爆发了战斗，据报道，强大的克钦族武装部队占领了该地区的数十个军事基地。

（本文依据了美联社发自曼谷的报道。）