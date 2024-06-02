台灣夏天除了難耐高溫外，伴隨而來的潮濕、悶熱也讓人好困擾。尤其出油的頭皮、毛躁不堪的秀髮⋯一起來看看今年夏天有哪些幫助我們對抗夏季的新髮品！

by Elina Chiang- 2024/06/02 更新

Aromase 艾瑪絲 5α茶樹沁涼高效控油洗髮精

像是悶熱感、髮根扁塌或頭皮味等等，都是夏天很容易出現的狀況。台灣草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲先前限定推出5α茶樹沁涼高效控油洗髮精廣受好評，今年春夏限定回歸。

清新自然的草本香氣是因為添加了植萃茶樹及尤加利，還有薄荷的涼感，但有不會像是冷氣吹太多、過涼不適，反而就像是沉浸森林溪水般的冰涼舒暢，還能去除異味；除了植萃精華，也採用細緻胺基酸溫和潔淨配方，明星成份小分子甘草次酸複合物等，深層淨化頭皮並維持頭皮防護力，難怪是大家敲碗希望再販售的夏季必備商品！

5α茶樹沁涼高效控油洗髮精 1000mL，NT1,100

juliArt 甘草次酸角質淨化液 故宮聯名版

夏天頭皮容易角質堆積，此時液態的去角質產品就非常重要，juliArt 明星商品「甘草次酸角質淨化液」能為頭皮溫和去除固態油垢，漸進式控油調理頭皮健康。

今年品牌迎來11週年，攜手國立故宮博物院，以典藏文物「清乾隆 霽青釉描金番蓮紋瓶」為靈感，推出限定新包裝，霽青釉描金番蓮紋瓶融合歐洲珐瑯工藝和明清時期盛行的藍釉色調，就像將經典漢方成分甘草入現代髮肌保養步驟打造而成的甘草次酸角質淨化液，也將甘草元素以圖像化的形式融入全新限量聯名包裝中。

AVEDA 曲線馥活系列

燙髮後必須細心照顧才能讓捲度、髮絲光澤維持得恰到好處，AVEDA 全新推出曲線馥活系列就專為捲髮彈性、支撐力打造。全系列來自93%天然成分萃取，包含豌豆水解蛋白的曲線賦活胜肽、藤黃果油等核心成分，達到提升捲度彈性、加強秀髮保濕的效果。

除了有維持基礎彈力的洗髮精、潤髮乳，也根據不同卷度需求推出了曲線馥活彈力精華及曲線馥活造型乳兩款不同強度的造型產品，洗潤造型一起使用，一次即可強化髮絲曲線、同時抵禦濕氣，是捲髮人夏天必備的系列。

巴黎卡詩 白鑽升肽重建系列

秀髮受損的關鍵在於頭髮內外層堆積的有害金屬元素，不只染燙等化學處理，也包含空氣中摻雜的汙染物，還有一個關鍵是淋浴時水質中所含的鈣離子。這些金屬離子會滲透到頭髮內部的角蛋白層，造成秀髮結構僵硬、脆弱，更容易斷裂，若是經過染燙櫥裡的髮絲，這些金屬離子的堆積速度比健康秀髮更快3倍。

針對這個狀況，KÉRASTASE巴黎卡推出白鑽升肽重建系列，以雙重修護科搭配檸檬酸和甘氨酸的絕佳比例，打造全系列包含髮浴、髮乳、髮膜和重建熱活精華，其中還有此系列獨有全新的重建超前導精華，全系列主打能針對秀髮進行除鈣處理，更能透過幫助重新連結髮絲角蛋白鍵來修護髮絲。

其中最特別的白鑽升肽重建超前導精華是在洗髮前使用的產品，巴黎卡詩實驗室說明：「光是在既有步驟的成分改善不夠，受損的秀髮尤其需要在洗髮前先做防護：因為每一次洗髮過程都可能會因為搓揉、或因為本身秀髮狀況不健康而造成斷裂加據。這款前導精華能在洗髮前先一步淨化包裹有害金屬離子、並深度修護鞏固髮芯，不作清洗接續髮浴使用、更能有感將有害金屬完整淨化帶出。」 洗髮前打濕秀髮，取適量前導經華均勻塗抹髮絲，並停留5分鐘，接著往後步驟即可。

SACHAJUAN 抗熱修護造型乳

造型與捲度，最常使用的方法是透過加熱切斷髮芯內的鏈鍵，繼以外力塑形後再重新予以固定排列而得，因此無倫是平常自己使用熱工具，又或是到沙龍染燙，無可避免地一定會造成髮絲的傷害，這也是為什麼平常需要使用毛鱗片保養的產品，減緩髮絲受損。

SACHAJUAN 抗熱修護造型乳 150ml，NT1,200

SACHAJUAN新推出集結造型與隔熱功能的抗熱修護造型乳，為毛鱗片表皮層披上一層抗熱定型的膜層，因而增加摩擦感，讓吹整更易於維持線條與捲度，在熱處理之前頭髮便形成輕盈的保護罩，減少髮質因熱工具的操作破壞。

ORIBE 不可一世 隨手護抗熱噴霧

主打能夠在乾髮狀態下提供額外的抗熱保護，也讓秀髮變得柔軟，打造滑順抗毛躁的效果，適用於所有髮質。成分中包含：Bio-Restorative Complex 生物性修復複合物，揉合植物膠原蛋白、咖啡因、維生素B7及菸鹼醯胺，替秀髮達到修護效果；Brassica Oil Copolymer 油菜籽聚合物則能替秀髮形成保護層，抵禦熱傷害；椰子水和海藻精華萃取物、澳洲堅果油 ，則能滋養髮絲、撫平毛燥。

在使用熱造型工具前，噴上抗熱噴霧，為秀髮提供高達232°C的抗熱傷害保護，並滋潤和修復受損的脆弱髮絲，使頭髮呈現柔順、健康、滑順零毛躁的效果。

法國黎諾 豐蘊活髮系列

天然髮品品牌法國黎諾推出豐蘊活力洗髮菁和豐蘊活髮精華，以天然成份作為基底，注入終極抗老和活髮元素，大幅提高頭髮密度、加強髮絲強韌度、增加光澤活力，幫助對抗各種環境傷害和髒汙吸附，打造豐盈秀髮。

豐蘊活力洗髮菁蘊含辣木籽蛋白和杏仁蛋白，天然來源成份高達96%，可每日養護頭皮、調理髮絲結構，於髮絲上形成保護層，幫助對抗污染和各種環境傷害；豐蘊活髮精華可同時甦活頭皮和頭髮、注入高植物性能量，對抗黯然失色的各種老化衰弱髮性，同時舒緩頭皮、活絡髮域，減少環境中的污染微粒黏附，賦予頭皮髮絲高抗氧化力，讓頭皮髮絲根根有活力。

樂絲朵-L 摩洛哥護髮精華油

摩洛哥護髮精華油是日本開架品牌樂絲朵的熱賣商品，採用超高壓處理技術，提煉出質地輕盈、不黏手的摩洛哥護髮精油，秀髮在潮濕天氣中依舊保持柔滑自然，打造輕盈且有光澤的秀髮，並達到抗溼的效果。

今年夏天特別推出金木樨花香限定款，金木樨是日本十分受歡迎的桂花品種，有著「日本三大香木」之一的古典美稱，香氣甜美高雅、帶有質感且溫柔的氣息，是日本近期很受歡迎的香氣。

延伸閱讀

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。