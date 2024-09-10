疾管署提醒，烹烤蚵類務必於殼打開後再繼續烹煮3至5分鐘至全熟。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕下週就是中秋節了，但衛福部疾管署今（10日）公布，上週腹瀉門急診仍突破13萬人次，為近5年同期新高，近4週通報101件腹瀉群聚，過半數檢出諾羅病毒，上半年諾羅病毒腹瀉群聚光是食用烤蚵相關就多達47件，且今年出現時隔8年再現蹤的新型別GII.17，預估中秋節後疫情達高峰，單週就醫不排除逾15萬人次。

上週腹瀉門急診突破13萬人次

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週腹瀉門急診13萬0472人次，較前一週略降1.5%，但仍高於2020至2023年同期；近4週接獲101件腹瀉群聚通報案，也高於2019至2023年同期，以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性47件，以檢出諾羅病毒26件、占55.3%為主，其次為腸炎弧菌16件、占34%。

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疾管署防疫醫師林詠青指出，今年1至6月諾羅病毒腹瀉群聚通報案件中，有47件為食用牡蠣、生蠔等烤蚵相關，這類帶殼海鮮本身會過濾海中食物作為攝食來源，體內病毒量是周圍海水的數十倍到千倍，未經煮熟吃下肚，極可能感染諾羅病毒，且諾羅病毒傳染力強，患者可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、肌肉痠痛，幼童可能嘔吐更明顯，健康的人約1至10天痊癒，嬰幼兒、長者或免疫功能不全則恐造成脫水，引發電解質不平衡，嚴重甚至致死。

疾管署防疫醫師林詠青指出，牡蠣、生蠔這類帶殼海鮮會過濾海中食物作為攝食來源，體內病毒量是周圍海水的數十倍到千倍。（疾管署提供）

新型別GII.17較易侵襲成人

疾管署副署長羅一鈞說明，今年諾羅病毒陽性個案病毒分型結果，由過去最常流行的GII.4轉變為新型別GII.17，占比近6成，包含之前台北市溪山里居民上吐下瀉、王品旗下的初瓦台北西門店與嚮辣和牛麻辣鍋西門店腹瀉案，均是檢出GII.17。

羅一鈞指出，GII.17曾在2015至2016年造成國內2波諾羅病毒大流行，但已8年未於國內流行，今年又捲土重來，雖然該型別的症狀仍是上吐下瀉為主，但較容易侵襲成人，亦有基因重組變異，多數民眾可能無免疫力，飲食不慎恐造成腹瀉群聚事件。

羅一鈞提到，中秋節來臨，民眾難免會烤肉，加上這週大專院校陸續開學，人際活動也會增加群聚風險，預估中秋節之後，腹瀉疫情會再上升，不排除單週超過15萬人次就醫。

林詠青提醒，烹烤蚵類務必於殼打開後再繼續烹煮3至5分鐘至全熟，不要為了追求口感而殼未開或未熟即食用，造成腸胃不適或感染腸胃炎。此外，燒烤時應留意食材新鮮，勿有腥臭味；烹調或餐前以肥皂洗手，保持手部清潔；不可生食，以免食入病毒或細菌；食物要充分加熱並徹底烤熟；食材及器具生熟分開，防止交叉污染等。

防範諾羅病毒中秋燒烤要注意。（疾管署提供）

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