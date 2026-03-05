21世纪经济报道记者 唐唯珂

近期，港股市场再度迎来一家特色中成药企业。

山东汉方制药股份有限公司正式向港交所递交主板上市申请，由中泰国际担任独家保荐人，冲刺港股IPO。

作为依靠独家外用中药大单品实现规模化盈利的企业，汉方制药凭借高壁垒、高毛利的经营特征，成为本轮中药企业资本化浪潮中的典型样本，同时也因高度集中的收入结构，引发市场对其长期成长性的讨论。

华南某一级机构分析师向21世纪经济报道记者直言，目前港股IPO的市场预期持谨慎观望态度。

招股书显示，汉方制药专注于皮肤及黏膜疾病领域的中成药研发、生产与销售，核心产品为复方黄柏液涂剂。该产品为国家二级中药保护品种，也是国内目前唯一获批的处方中成药涂剂，拥有至2030年7月的独家生产权，在临床应用中具备较强的不可替代性。

凭借在皮肤科、外科、肛肠科、妇科等多科室的广泛应用，复方黄柏液涂剂已成为外用中成药领域的重要品种，按2024年销售收入统计，其在中国外用中成药市场位列前列，具备稳定的临床认可度与渠道基础。

公开信息显示，汉方制药成立于2004年,去年前三季度，汉方制药实现了8亿元的营收和1.45亿元的净利润，99.7%的收入靠复方黄柏液涂剂。而且公司毛利率长期维持在80%以上。2025年前九个月，销售及营销开支高达4.20亿元，占收入比重超过52%。

据米内网数据，2025年前三季度，中成药销售规模跌幅进一步扩大。此前即有业内人士分析表示，汉方制药选择这个时间点冲刺上市，赶在行业下行、公司营收逼近峰值的时候，其实并不是最好时机。

单品支撑近十亿元营收

财务数据折射出这家企业鲜明的经营特征。报告期内，汉方制药营收规模稳定在近十亿级别，且保持着远超行业平均水平的毛利率。

高毛利背后，是独家品种带来的定价能力与渠道壁垒，公司在临床推广、学术建设与终端覆盖方面持续投入，形成了较强的终端粘性。与此同时，公司整体盈利水平保持稳定，经营性现金流具备医药制造业典型的稳健特征，为其冲击资本市场提供了基础支撑。

招股书数据显示，复方黄柏液涂剂贡献的收入占比长期接近百分之百，几乎支撑起公司全部营收、毛利与利润来源。这种极致集中的收入结构，在行业稳定、政策友好阶段能够最大化释放盈利，但也使得公司抗风险能力高度依赖单品的生命周期、医保政策、临床使用稳定性以及中药保护期限

对资本市场而言，单品依赖既是高壁垒的体现，也同时是估值提升的重要约束。

与高毛利相对应的，是公司较高的销售费用投入。作为一家依托医院端实现放量的中成药企业，汉方制药长期通过学术推广、渠道深耕与终端维护提升市场渗透率，销售及营销开支在营收中占据较高比重。

这种模式有助于巩固市场地位、持续扩大医院覆盖数量，但也使得公司盈利水平与销售投入强度高度绑定，未来在控费增效与持续增长之间的平衡能力，将成为影响业绩弹性的关键因素。

从股权结构来看，汉方制药呈现出典型的家族控股特征，上市前公司股权高度集中。

集中的股权结构在企业发展早期有利于提升决策效率、快速响应市场变化，但登陆资本市场后，公司治理结构的完善、内控体系的规范化以及中小投资者利益保护机制，将成为监管与市场关注的重点，也是其从民营企业向公众公司转型的重要考验。

多元化能否奏效？

面对单一产品带来的潜在风险，汉方制药在招股书中明确表达了产品多元化的发展方向。公司计划围绕现有治疗领域，持续推进新型中成药的研发与临床转化，同时通过医疗机构制剂、经典名方等路径丰富产品梯队，逐步降低对单一品种的依赖。

此外，公司也尝试依托中药外用技术优势，向皮肤护理等消费健康领域延伸，打开更广阔的市场空间。不过从目前阶段看，新产品仍处于培育期，尚未对营收形成明显贡献，多元化成效仍需时间验证。

招股书显示，本次IPO募集资金，将主要投向产能升级、研发创新、市场拓展及运营资金补充。产能扩建与智能化改造，将进一步巩固核心产品的供应能力与质量控制水平；研发投入的增加，则意在加快在研产品推进，为中长期增长储备动力；渠道与市场拓展则聚焦基层医疗、零售药店及线上渠道，提升产品覆盖面与渗透率。对于整体规模仍相对集中的汉方制药而言，IPO不仅是一次融资行为，更是其突破发展瓶颈、完善产业布局的关键节点。

行业观点认为，在中药支持政策持续落地、独家品种价值重估、基层医疗需求不断释放的背景下，具备临床优势与独家壁垒的中成药企业仍具备较好的发展机遇。

汉方制药的IPO之路，代表了一大批特色中药企业从单品走向平台、从区域走向全国、从非公众公司走向资本市场的典型路径。

但与此同时，市场也将更理性地审视单品依赖、研发投入、产品梯队、政策风险等核心问题，企业能否在保持短期盈利稳定的同时，构建起可持续的长期增长逻辑，将成为决定其资本市场表现的关键。

随着港股对中药及创新药企估值体系逐步修复，汉方制药若成功登陆港交所，将为专科中药企业的资本化路径提供重要参考。而对于公司而言，IPO只是起点，如何从一家单品冠军，转型为具备持续研发能力、丰富产品矩阵与现代化治理体系的平台型制药企业，将是其未来很长一段时间内必须回答的核心命题。