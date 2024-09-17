七名候选人正在争夺世界体育界最重要、最好的职位之一，而这一职位传统上每12年才会出现一次。

国际奥委会星期一(9月16日)宣布了参加下一任主席的竞选的成员。选举将于3月以秘密投票的方式进行。

获胜者将取代德国律师托马斯·巴赫(Thomas Bach)，后者在任期达到12年的上限后，将于6月卸任。

这位第十任国际奥委会主席可能是该组织的第一位女性领导人，也可能是第一位来自非洲或亚洲的领导人。甚至是第一位来自英国的领导人。

他们将接管一个财务稳定的组织，该组织需要在具有挑战性的体育和现实世界政治领域拥有娴熟的技能。

候选人是谁？

费萨尔·侯赛因王子(Feisal al Hussein)自2010年起担任国际奥委会委员，自2019年起担任其执行委员会成员。他是“世代和平”(Generations for Peace)体育慈善机构的创始人。他的哥哥是约旦国王阿卜杜拉二世(Abdullah II of Jordan)。

塞巴斯蒂安·科(Sebastian Coe)，自2020年起担任国际奥委会委员。自2015年起担任世界田径联合会(World Athletics)主席。曾在1980年和1984年夺得奥运会男子1500米金牌。1992年至1997年当选英国议会议员。领导了2012年伦敦奥组委。

柯丝蒂·考文垂(Kirsty Coventry)，自2013年起担任国际奥委会委员，自2023年起第二次担任执行委员会委员。她是2004年和2008年的奥运会女子200米仰泳冠军。自2018年起被任命为津巴布韦政府体育部长。她是负责2032年布里斯班奥运会的国际奥委会小组的主席。

约翰·埃利亚施(Johan Eliasch)，自今年8月起担任国际奥委会委员。自2021年起担任国际滑雪和单板滑雪联合会(International Ski and Snowboard Federation)主席。他是瑞典裔英国公民，Head运动器材品牌所有者，担任首席执行官至2021年。

大卫·拉帕蒂恩特(David Lappartient)，自2022年起担任国际奥委会委员。自2017年起担任国际自行车联盟(International Cycling Union)主席。法国奥委会主席，法国阿尔卑斯山地区申办2030年冬季奥运会的领导人。国际奥委会电子竞技小组主席，建议了电子竞技奥运会在沙特阿拉伯举行。

小胡安·安东尼奥·萨马兰奇 (Juan Antonio Samaranch Jr.)，自2001年起担任国际奥委会委员，自2022年起担任副主席，2012年至2020年担任执行委员会成员。他是西班牙一家投资银行的创始人，创建了萨马兰奇基金会，以纪念他的父亲，他的父亲于1980年至2001年担任国际奥委会主席，在中国推广了奥运会。

渡边守成(Morinari Watanabe)，自2018年起担任国际奥委会委员。自2017年起担任国际体操联合会(International Gymnastics Federation)日本主席。

选举何时举行?谁来投票？

国际奥委会选举会议将于3月18日至21日在希腊古奥林匹亚遗址附近的一家度假酒店举行。

候选人及其同胞无法投票，因此约有95人有资格在3月份的选举中投票。其中包括欧洲和亚洲王室成员，包括卡塔尔埃米尔；外交官和议员，包括前克罗地亚总统科林达·格拉巴尔-基塔罗维奇(Kolinda Grabar-Kitarović)；商人，包括印度首富的妻子尼塔·安巴尼(Nita Ambani)；体育机构领导人；现任和前任奥运会运动员。

国际奥委会主席的职责是什么？

这是一个行政职位，负责管理一个非营利组织，该组织在瑞士洛桑的一栋现代化湖畔总部办公室雇有数百名员工。

国际奥委会每四年通过出售夏季奥运会和冬季奥运会的转播权和赞助权获得数十亿美元的收入。

大部分资金都分配给了奥林匹克大家庭：即将举行的奥运会(包括青年奥运会)的组织方、奥林匹克运动管理机构、200多个国家奥林匹克机构、潜在奥运会运动员奖学金和特殊项目。

理想情况下，胜任这份工作需要十分擅长体育管理、了解运动员的需求以及拥有一些政治手段。

国际奥委会主席有何权力？

在奥林匹克大家庭中，主席可以--巴赫也确实这样做了--利用他们的影响力和赞助来决定谁主办未来的奥运会、谁成为国际奥委会成员、谁获得关键委员会职位。

在更广阔的世界舞台上，国际奥委会历来在政治上保持中立。它可以--巴赫也确实这样做了--在国际外交和联合国中发挥作用，它在联合国拥有正式观察员席位。2018年平昌冬奥会短暂地拉近了主办国韩国和朝鲜之间的距离。

国际奥委会及其主席与申办、组织和举办奥运会的国家和城市的政府和市长进行了长达十年的交流，包括一些“大到不能倒”(重要到不能失败)的国家元首个人项目。

巴赫作为主席主持的第一届奥运会是2014年在俄罗斯索契举行的冬奥会。中国国家主席习近平密切关注北京在新冠疫情封锁期间举办2022年冬奥会的情况。

今年夏天，巴赫在巴黎以庆祝的方式完成了任期内的最后一届奥运会，他经常与法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)并肩而立。

2017年6月，他访问了白宫，当时洛杉矶正在竞标两个主办权：2024年巴黎和2028年洛杉矶。奥运代表团与时任总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)会面的官方照片或记录没有公布。会议并不顺利。

下一任国际奥委会主席的第一场夏季奥运会将于2028年在洛杉矶举行。

国际奥委会主席能任职多久？

最长12年，第一届任期为八年，有机会连任四年。

然而，国际奥委会主席的年龄限制为70岁，并且围绕会员资格存在十分复杂的的规则。这意味着七位候选人中的一些人可能必须在任职期间寻求特殊豁免，以完成整整八年的任期。

国际奥委会给主席的薪水是多少？

国际奥委会将巴赫描述为志愿者，他不应从自己的职位上获得经济利益，但也“不应从个人储蓄中为与他职能相关的活动提供资金”。自2013年以来，解决方案一直是支付“与通货膨胀挂钩的单一年度固定金额”。

根据最新的国际奥委会年度报告，到2023年，这一数额达到27万5千欧元(30万6千美元)。

未来有哪些挑战和重大决策？

选择2036年夏季奥运会的主办国，印度和卡塔尔是强有力的竞争者。

续签通常为奥运会提供资金的美国电视协议。巴赫在2014年迅速采取行动，重新签下了与全国广播公司(NBC)的协议至2032年。下一份协议将从2034年盐湖城冬季奥运会开始。

这两个决定都涉及到起草全球体育日程安排的更广泛问题。自2004年以来，7月至8月一直是夏季奥运会的最佳举办时间。但2036年多哈奥运会无法在这几个月举行，而且在气候变化又持续十年之后，哪里能安全举办夏季奥运会呢？

在俄罗斯入侵乌克兰的行动距离结束遥遥无期的情况下，俄罗斯何时且如何才能完全重新融入国际体育界？科领导的世界田径组织目前完全将俄罗斯运动员排除在外。

(本文依据了美联社的报道。)