資深藝人汪建民因肺腺癌病逝，享年 56 歲。 圖：翻攝自汪建民 臉書專頁

資深藝人汪建民因肺腺癌病逝，享年 56 歲。國民健康署表示，民眾要「顧肺」可做好4件事，呼籲民眾重視肺部健康，遠離這項全球及台灣癌症死亡率第一的致命疾病。

國健署強調，預防肺癌的 4 大關鍵為：

1) 戒菸益健康：吸菸是肺癌最大危險因子，佔 70-80%。二手菸也會增加 20-30% 肺癌風險，為不吸菸女性罹患肺癌主因之一。專家強調，吸菸率下降 20 年後，肺癌發生率及死亡率才會下降。

2) 自我須防護：雖然國內吸菸率下降，肺癌發生率仍上升，特別是 9 成女性肺腺癌患者不吸菸。建議民眾除避免吸菸與二手菸，也應減少廚房油煙暴露，遠離空氣污染。自我防護要點包括：拒吸二手菸、開啟排油煙機、注意空氣品質、戴口罩、保持個人衛生、避開空氣污染高峰期等。

3) 篩檢慎思量：低劑量胸部電腦斷層掃描(LDCT)是唯一具國際實證可早期發現肺癌的工具。高風險族群包括 50-80 歲重度吸菸者、有肺癌家族史者、特定職業暴露者等，建議諮詢醫師是否需要 LDCT 篩檢。然而，LDCT 可能有過度診斷、假警訊壓力及輻射暴露等風險，民眾應充分了解。

4) 警訊早就醫：提醒注意 7 種肺部警訊：持續咳嗽、痰中帶血、呼吸急促、胸痛、聲音沙啞、關節疼痛、體重驟降。出現這些症狀應及時就醫，以免延誤病情。

專家指出，從吸菸到發生肺癌通常間隔 20 年以上，且吸菸率下降 20 年後，肺癌發生率及死亡率才會顯著下降。因此，及早採取防護措施對預防肺癌至關重要。國健署呼籲民眾重視自我防護，包括拒吸二手菸、烹調時開啟排油煙機、注意空氣品質並戴口罩、避免在空氣品質不佳時進行戶外活動，以及保持規律生活作息和適度運動等。