王赫：川普重回白宮 道路艱難凶險

【新唐人北京時間2024年11月07日訊】一覺醒來，川普贏得大選，振奮人心。

激勵人的，首先是川普的勇敢7月13日18時11分，在賓州巴特勒農場展覽場地的總統競選集會中，川普遭槍擊，「子彈穿過我右耳的上部」，面部染血，另有集會參與者一人死亡、兩人重傷。槍擊發生後，川普在美國特勤局保鏢掩護下起身，高舉右拳向觀眾致意，連喊三聲「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」（Fight! Fight! Fight!）不僅於此，9月15日，川普在佛羅里達再遭未遂刺殺。在前所未有的死亡威脅中，川普仍戰鬥著。

而在川普仍戰鬥的背後，是美國民主選舉機制的堅韌，和美利堅民族精神的強大。2020年以來，疫情的肆虐，「黑命貴」的運動，通貨膨脹的煎熬，惡性事件的此起彼伏，政治極化的嚴重……許多人憂心美國是否會再次暴發內戰？然而，相比2020年，本次大選總體上是安穩的、平靜的。這表明，川普所致力於的偉大事業——「Make America Great Again（讓美國再次偉大）」，是有深厚基礎的，它不僅是美國民意的期盼，更是美國民意的選擇。

當然，川普重回白宮，前面的道路是艱難和凶險的。

不僅僅是「抽乾華盛頓的沼澤」——這是川普第一任期的未竟之業，更大的困難是將趨於分裂的美國重新整合。川普所要做的，不僅僅是「川粉」的總統、共和黨的總統，也是民主黨的總統、所有美國人的總統。

用什麼來重新整合美國？無它，只有憑藉美國國父們所制定的《憲法》，包括《獨立宣言》；以對美國立國之本的確切認識，超越左右，重建共識。這是一個空前巨大的考驗，也是川普必須正確解答的問題。

同時，世界越發動盪，核戰爭的風險達到冷戰後最高點；從持續2年多的俄烏戰爭，到烽煙四起的中東，再到朝鮮發展核武、出兵烏克蘭、威脅韓國的瘋狂；更嚴重的是，中共因陷入衰竭狀態而更容易發瘋、更加危險，它的越發囂張的在台海、南海軍事舉動，它的更急迫的核武擴軍、太空競爭以及網絡戰爭，危害遠遠超過前蘇聯。

而且，人類現在處在充滿前所未有的災難性風險的時代，從水資源危機、糧食短缺、極端天氣事件頻發、生物多樣性遭破壞、環境污染到人工智能，不一而足；Covid-19病毒也只是其中之一。這意味著必須重新評估和改革現有的諸多系統，重建與大自然的關係。

面對這些，需要勇敢，更需要大智慧。

大智慧從何而來？美國國父們早已提示給我們——創世主（Creator）。如《獨立宣言》中所說——我們認為下述真理是不言而喻的：人人生而平等，創世主賦予他們若干不可讓與的權利，其中包括生存權、自由權和追求幸福的權利。

川普在總統第一任期中曾說：美國是個信仰者的國度，我們的建國者在《獨立宣言》中提到創世主四次；「只要我們張開眼睛看到神的恩典，敞開胸懷去敬仰神，那麼美國將永遠是自由之土、勇敢之家，以及光明之國。」

如果川普從槍擊下倖存是個神跡，那麼川普贏得大選也是神的旨意。

未來的道路雖然充滿風險，但美國人民已經選擇了川普。但願第二總統任期結束的時候，人們可以與川普一起高歌著惠特曼（Walt Whitman）的如下詩句（更新了內涵）：

「哦，船長，我的船長！我們險惡的航程已經告終，

我們的船安渡過驚濤駭浪，我們尋求的獎賞已贏得手中。

港口已經不遠，鐘聲我已聽見，萬千人眾在歡呼吶喊，

目迎著我們的船從容返航，我們的船威嚴而且勇敢。」

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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