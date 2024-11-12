随着特朗普第二任期临近，维吾尔裔美国人敦促美国采取更强硬的措施应对中国的新疆政策，关注新疆地区维吾尔和其他少数民族的人权遭受严重侵犯的问题，同时关注美中关系的发展。

这些维吾尔人呼吁特朗普继续其上届政府针对中国所采取的措施。

在特朗普的第一个任期内，他的政府正式将中国在新疆的行为称为种族灭绝，并对那些涉嫌侵权行为（包括大规模拘留、强迫劳动和绝育）的中国官员和实体实施制裁。中国一直否认有关虐待少数民族的指控，坚称其政策旨在打击极端主义和恐怖主义。

哈德逊研究所资深研究员、美国国际宗教自由委员会前主席努里·特克尔（Nury Turkel）指出，维吾尔人权问题在美国立法和行政部门获得了跨党派支持，他强调这一问题不仅仅是人权问题，还与美国的长期经济和战略安全密切相关。

“对[维吾尔人权]的关切超越了典型的人权问题，它对美国的国家安全和长期经济战略安全具有深远的影响，” 特克尔对美国之音表示。

特克尔对特朗普政府将在之前行动的基础上继续努力表示谨慎乐观，并提到了《维吾尔人权政策法案》和种族灭绝定性。

他说：“我乐观地认为，即将上任的政府将像以前一样，采取具体措施解决影响维吾尔人的这些紧迫问题。”

呼吁加强行动

美国的维吾尔活动人士敦促特朗普进一步加强对参与虐待维吾尔人的中国官员和实体的制裁。

“我预计特朗普政府将对那些对维吾尔人实施暴行的中国官员和实体实施额外制裁，这可能会加强美国打击这些侵权行为的力度，”特克尔补充道。

总部位于华盛顿的“维吾尔运动”执行主任鲁山·阿巴斯（Rushan Abbas）强调，有必要严格执行《维吾尔强迫劳动预防法》。

“维吾尔人正在遭受种族灭绝，美国人应该知道，解决维吾尔人的种族灭绝问题不仅仅是外交政策问题；这是为了防止美国通过消费受强迫劳动污染的中国产品而成为同谋，”阿巴斯对美国之音说。“这是为了阻止中国利用美国人的血汗钱来助长其帝国野心并削弱美国。”

总部位于华盛顿的东突厥斯坦流亡政府成员萨利赫·胡达亚尔（Salih Hudayar）也表达了同样的观点，敦促特朗普当局正式承认该地区（中国称其为新疆，但许多维吾尔人称其为东突厥斯坦）为被占领国家。

“一个独立的东突厥斯坦将直接挑战中国在中亚和印度-太平洋地区的主导地位，从而维护美国和更广泛的全球利益，” 胡达亚尔对美国之音表示。他进一步建议特朗普任命一名维吾尔问题特别协调员，以表明美国对维吾尔人和该地区其他少数民族权利的支持。

当前政策挑战

尽管呼吁采取更强硬的措施，维吾尔裔美国倡导者仍然担心美国与中国的经济和战略利益可能会优先于人权问题。特克尔指出，近年来，多个倡导团体影响了美国在维吾尔人权问题上的回应。

“气候活动人士一直在游说求美国与中国在环保举措上进行更密切的合作；支持跟中国接触的人士主张采取更温和、更和解的方式来‘降低美中关系的温度’；商业利益集团则警告紧张局势升级会带来经济风险，并大力推动制定保护美中贸易关系的政策，” 他说。“这些压力促使美国对人权和维吾尔相关政策采取更加微妙的立场和更加安静的态度。”

特克尔补充道，“虽然（在拜登政府期间）像《维吾尔强迫劳动预防法》这样的措施值得赞扬，但对维吾尔人权的关注往往被更广泛的地缘政治优先事项所掩盖。”

应对跨国压制

除了针对维吾尔人权问题采取行动外，美国的维吾尔人士还敦促特朗普解决中国的跨国镇压问题，特别是中国在美国领土上恐吓维吾尔裔美国人的的秘密行动。

“政府应立即采取措施，加大力度打击中国当局的跨国镇压，特别是打击在美国境内存在的中国秘密警察站和代理人，他们一直在监视和恐吓维吾尔裔美国人和中国异见人士，” 阿巴斯说。

阿巴斯进一步指出特朗普在第一个任期内为确保人质获释所做的努力，敦促他优先考虑在中国被拘留的美国维吾尔人的亲属。

“中国继续拘禁维吾尔 [裔美国人] 的家庭成员和社区领袖，作为压制海外维吾尔人的策略...许多人被迫进行自我审查以保护家人，”他说，并呼吁美国采取强有力的措施，确保他们获释，并结束中国针对海外维吾尔人的镇压策略。