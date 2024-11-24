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（中央社記者張已亷高雄24日電）潔淨海水對地方養殖業至關重要，海委會繼補助嘉義東石，位於布袋第2座24小時即時水質監測站今天啟用。海委會主委管碧玲表示，監測站強化海域水質監測，提升污染應變，有助藍色經濟及水產健康履歷。

管碧玲今天與嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘一同出席布袋海域水質監測站啟用儀式。管碧玲表示，水質自動測站啟用意味台灣海洋保育邁出新步伐，助力布袋蚵仔具有藍色經濟、潔淨海洋及健康有機水產履歷。

管碧玲舉布袋、東石為例，是台灣重要牡蠣產地，要養殖出健康的蚵需要潔淨海水，在現有2座海水水質監測站運作下，嘉義生產牡蠣有健康履歷保證，民眾可安心享用，另啟用監測站同時也代表落實海洋保護、保障養殖產業及守護海洋生態。

管碧玲表示，保護海洋環境需要科技支持，也需要社會共同參與，將持續推動海洋環境教育，提升公眾認識與支持海洋保護，為未來世代保護更健康海洋環境。

海委會海洋保育署副署長李筱霞表示，為維護海域水質並保障海洋生態永續發展，海委會自民國111年起補助地方政府設置海域水質自動監測站。嘉義縣111年設置首座24小時海域水質自動監測站「東石海水水質監測站」。

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李筱霞指出，今年再補助建置「布袋海水水質即時監測站」是全國第3座，也是嘉義縣第2座，全國未來將有8座水質自動監測站，與人工監測數據整合，提升對海洋環境變化掌握能力，即時偵測水質異常、應對海洋環境威脅等情形。

海保署新聞稿指出，全國還有362個監測點位是採人工方式，每季採樣一次，遍及全國及離島各海域，而水質自動監測站則是全時段監測，在現有海洋監測網絡密度上增加網絡深度。（編輯：孫承武）1131124