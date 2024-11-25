来自175国的代表星期一（11月25日）齐聚南韩釜山，参加旨在促成一项限制塑料污染国际条约的第五轮谈判，但各方分歧持续，令外界怀疑能否达成最终协议。

第五次、也是表面上最后一次联合国跨政府谈判委员会（INC-5） 会议本周在韩国举行。前一轮会议四月在渥太华举行，最终未能就如何限制塑料生产达成共识。

由于沙特阿拉伯、中国等石化生产国强烈反对针对塑料生产采取行动，该轮会议闭幕时仅指示技术团体着重减少有害化学物质及其他措施。

美国曾在8月表示将支持条约纳入塑料生产上限，令各方侧目。美国表态后，形同与欧盟、肯尼亚、秘鲁以及其他属于「远大目标联盟」（High Ambition Coalition）的国家站在同一阵线。

然而，唐纳德，特朗普当选总统后，美国能否维持同一立场令人质疑。特朗普在他第一个总统任期内对于多边协议持回避态度，也拒绝减缓或停止美国的石油与石化生产。

对于美国支持塑料生产上限的新立场是否会逆转，美国代表团并未回答。但白宫环境品质委员会一名发言人说，美国”支持确保全球协议应涵盖对塑料產品、塑料产品使用的化学物质、以及初级塑料聚合物供应的因应之道。”

联合国环境规划署执行主任英格·安德森曾表示，她有信心各国的谈判最终会达成共识。她並提及上周二十国集团(G20)峰会的联合公报就呼吁各国在今年底达成有法律约束力的条约。

在前往釜山参与谈判前，安德森在巴库举行的联合国气候谈判场边向路透社表示：“这是非常有力的讯息。我们都知道，事情通常会拖到最后一刻，但只要我们有意愿，就能达成目标。”

斐济气候部长暨气候与塑料首席谈判代表席文德拉·迈克尔表示，对于斐济这样的太平洋岛国而言，全球塑料条约对保护该国脆弱的生态系统与公共卫生至关重要。

他在本月的第29次联合国气候变化大会（COP29）场边告诉路透社，尽管斐济完全没有生产塑料，仍因塑料造成的下游污染饱受冲击。

“这些塑料最终会到哪儿去？它会进入我们的海洋、我们的垃圾填埋场、我们的后院。塑料分解成微细颗粒也会造成危害，不仅影响环境，也影响我们个人的健康。”他指出，研究显示该国国民食用的大多数鱼类都含有微量塑料。

石化产业虽然支持通过国际条约，但也极力呼吁各国政府避免订定强制性的塑料生产上限，只要专注于减少塑料废弃物的解方，例如回收再利用。

“我们认为，这份条约要真正强调终结塑料污染才能称得上成功。其他任何事都不应该是重点。”化学品制造商巴斯夫(BASF)特性材料部门总裁马丁·荣表示。

先前的谈判也讨论了要如何筹资，以协助发展中国家实行条约。

在COP29会议上，法国、肯尼亚、巴巴多斯都提议可建立多项针对特定产业的全球性费用征收，以协助增加资金，用于支持发展中国家转型使用清洁能源，也帮助他们应对日益严重的气候变化冲击。

这项提案包括，厂商每生产1吨初级塑胶聚合物就须缴纳60至70美元规费，相当于其售价的5-7%，估计如此每年可征收约250亿至350亿美元。然而，业界团体反对这一构想，称此举将使消费者物价上涨。

（本文依据了路透社的报道）