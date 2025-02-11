法国总统埃玛纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)希望欧洲成为人工智能(AI)领域的领导者，他在巴黎举行的一场全球人工智能和政治领袖峰会上表示，法国的私营部门已投资近1130亿美元用于法国的人工智能发展。

马克龙在巴黎大皇宫发表的讲话中强调，金融投资是实现欧洲成为人工智能中心的关键。

他说，欧洲联盟还需要“采纳巴黎圣母院(Notre Dame)战略”，这一术语指的是法国在2019年大火后，通过简化法规和严守时间表，在五年内快速重建了巴黎圣母院。

“我们向全世界展示了，当我们承诺一个明确的时间表时，我们是能够兑现的，”马克龙总统说。

欧盟数字事务负责人亨娜·维尔库宁(Henna Virkkunen)表示，欧盟赞同简化法规。欧盟去年通过了《人工智能法案》(AI Act)，这是全球首部旨在监管技术的广泛规则。

欧洲国家希望确保他们在技术竞赛中占有一席之地，以应对美国和其他新兴挑战者的激烈竞争。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)定于星期二就欧盟在技术领域的竞争力发表讲话。

据路透社(Reuters)报道，马克龙宣布法国私营部门将在人工智能领域进行大规模投资，这一消息让Hugging Face(抱抱脸)公司的首席执行官克莱姆·德朗格(Clem Delangue)感到“放心”，他表示，这意味着法国将有“雄心勃勃”的项目，Hugging Face是一家有着法国人共同创办人的美国公司，致力于开源人工智能。

谷歌(Google)首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在会上表示，向人工智能的转移将是“我们一生中最大的变化”。

然而，这一巨大的转变也给人工智能界带来了问题。法国希望峰会通过一份非约束性的声明，宣称人工智能应具有包容性和可持续性。

皮查伊在峰会上表示：“我们有机会从从一开始就把(获取一项新技术的)准入民主化”

然而，考虑到美国政府最近采取措施试图取消多样性、公平性和包容性(DEI)倡议，美国是否会同意这一提案仍然不确定。

美国副总统JD·万斯(JD Vance)将出席此次峰会，预计将在星期二发表讲话。预计星期二参加全体会议的其他政治人物包括中国副总理张国清和印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)。预计共有约100位政界人士与会。

随着向人工智能的转变，其他问题也需要考虑。世界贸易组织(WTO)表示，根据其计算，“近乎普遍地采用人工智能......可能会使贸易增长最多14个百分点”，但也警告称，全球人工智能技术和数据流的“碎片化”监管规定可能导致贸易和产出的收缩。

人工智能技术的一种令人担忧的副作用是，它可能取代某些行业中的人力需求。

国际劳工组织(International Labor Organization)负责人吉尔贝特·洪博(Gilbert Houngbo)在星期一的峰会上表示，人工智能可以替代的工作，如文书工作，大多数由女性承担。根据当前的统计数据，这种情况可能会扩大性别薪酬差距。