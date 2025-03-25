實控人被拘！ 瀚華金控的金融帝國面臨三大風險

【新唐人北京時間2025年03月27日訊】瀚華金控的實際控制人張國祥及其祕書，因涉嫌違規挪用資金已被警方拘捕。這家號稱致力於為中小微企業提供金融服務的上市公司，巔峰時曾擁有五類牌照，公司業務涉及多個領域。但最近5年公司營收連續下滑，公司市值縮水超過九成，其金融帝國已岌岌可危，創辦人的「普惠金融」理想宣告破滅。

3月25日，港股上市公司瀚華金控（HK3903）發布公告稱，公司最近收到公司執行董事張國祥及公司祕書任為棟先生家屬的通知，獲知張、任二人目前均已被「採取刑事強制措施」，原因與公司旗下非全資附屬公司「遼寧富安金融資產管理有限公司」挪用資金被調查有關。

公告表示，在張國祥被採取刑事強制措施期間，公司執行董事崔巍嵐先生將接替其職責。而任為棟已提交辭呈，辭去公司祕書職務，相關人事變動自本公告日期起生效。

據公開的資訊，遼寧富安金融資產管理公司成立於2017年，註冊資本10億元（人民幣，下同），由瀚華金控聯合瀋陽國資及民企共同設立，主營不良資產處置。截至2023年末，其收購的不良資產淨額達22.03億元。

稍早時候，遼寧富安曾被指控通過「左手倒右手」的方式挪用資金，導致其主要管理人員被調查。瀚華金控則因與重慶富民銀行的貸款資金違規使用等問題，於2023年被罰180萬元。目前，瀚華金控持有的遼寧富安股權已被法院凍結，涉及資金超過12.5億元。

張國祥是瀚華金控創始人。他早年間畢業於遼寧銀行學校城市金融專業，曾先後在工商銀行遼寧省分行資產保全處、中信銀行重慶分行信用審查部以及招商銀行重慶分行渝北支行任職，歷任科長、副總經理、副行長等職務。

2004年張國祥參與創立了瀚華金控，並從2013年3月起擔任瀚華金控董事長。2016年張又參與創辦了富民銀行，一直擔任這家銀行的董事長，直到2024年9月上旬卸任。

瀚華金控於2014年6月在香港上市，以融資擔保、小額貸款、金融保理等業務為核心，號稱「中小微企業金融服務專家」，巔峰時期曾擁有民營銀行、AMC、融資擔保、小貸、保險經紀等五類牌照，構建了覆蓋全國的中小微企業金融服務網絡。

據公眾號「開甲讀財」介紹，張國祥構建的「金融帝國」包括以下幾大板塊：

1.銀行板塊：重慶富民銀行（張國祥持股30%），是中國中西部首家民營銀行，曾是瀚華最優質的資產，2024年上半年淨利潤2.27億元。

2.擔保板塊：創建了瀚華融資擔保（註冊資本35億元）和四川瀚華擔保（註冊資本6億元），從事傳統信貸業務。

3.小貸矩陣：曾擁有四川、黑龍江、重慶等多家小貸公司，但近年因監管收緊及盈利困境，陸續將「四川瀚華小貸」賣給得物集團（現佳物小貸）、「黑龍江瀚華小貸」轉讓後變身現金貸平台「花鴨借錢」的展業工具；

4.資管觸角：遼寧富安之外，還通過私募基金（瀚華慧泰）等渠道拓展資本運作。

近幾年，張國祥打造的「金融帝國」陷入困境，從2019-2023年營收連續五年下滑，2024年上半年，公司營收同比下降21.45%；淨利潤僅800萬，同比暴跌54.8%。為應對資金短缺的問題，該公司陸續出售了旗下一些小貸公司。

隨著公司業績大幅下滑，公司股價也大幅跳水。截至今年3月25日收盤，其股價已低至0.166港元/股，與其歷史高點相比縮水超90%，瀚華金控公司的市值則已跌至7.64億港元。

開甲讀財 26日發文分析指出，張國祥被刑拘讓瀚華金控面臨三大風險： 1. 牌照價值縮水：剩餘的小貸、擔保牌照多為區域型，規模有限（如貴陽雲岩區瀚華小貸註冊資本僅1億）； 2. 關聯機構牽連：富民銀行、重慶瀚華小貸等或面臨監管排查； 3. 戰略方向真空：接任者崔巍嵐能否穩住陣腳仍是未知數，而公司祕書職位空缺，更暴露出該公司治理混亂的問題。

（記者李明綜合報導/責任編輯：林清）

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