一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時廣東地區天色良好。天文台預測，本港今日（4月16日）大致天晴，但部份地區能見度較低。早上市區最低氣溫約22度，新界再低兩三度。日間炎熱及乾燥，最高氣溫約29度，相對濕度最低約55%，吹和緩偏東風。

天文台展望，未來兩三日天氣漸轉較為潮濕，日間炎熱。星期五（18日）及星期六（19日）有幾陣驟雨。

圖為截至4月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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今日部份地區仍能見度較低

天文台指出，一股偏東氣流會在今日影響廣東沿岸，部份地區能見度仍然較低。隨著一股偏南氣流在本周後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣會較潮濕，日間炎熱。預料一道低壓槽會在接近周末為廣東帶來驟雨，而低壓槽會在下周初減弱，廣東沿岸天色好轉。

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▼天文台九天天氣預報▼

圖為天文台截至4月16日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周末至下周二炎熱最高29度

根據天文台九天天氣預報，明日（17日）部份時間有陽光，日間炎熱，料介乎22至28度。周五（18日）是耶穌受難節，至下周日（20日）復活節均有驟雨薄霧，短暫或部份時間有陽光。周五介乎23至27度，周六（19日）至下周二（22日）均日間炎熱，其中周六及是二十四節氣「穀雨」的周日，均介乎24至28度。

下周一（23日）及下周二部份時間有陽光，均介乎24至29度。下周三（23日）及下周四（24日）大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫稍微回落。