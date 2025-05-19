廣西正部級高官藍天立被抓 傳中南海高層親自拍板

【新唐人北京時間2025年05月20日訊】5月16日下午，中共廣西自治區黨委副書記、自治區政府主席藍天立被調查。其落馬原因也引發各界猜測。

5月12日，藍天立接連缺席當地兩場重要活動，其中包括自治區黨委常委會會議。當晚，他被抓的消息就在廣西坊間流傳。（延伸閱讀：廣西正部級高官藍天立官宣落馬 預計牽出大批官員）

按照中共對少數民族的安撫政策，藍天立是中共二十大中央委員，到二十一大，就望晉升中共全國政協副主席，成為副國級領導人。

藍天立落馬後，5月16日，廣西黨委常委會舉行擴大會議。會議稱藍天立「破壞了廣西政治生態和發展環境」，並稱「沒有免罪丹書鐵券，也沒有鐵帽子王」。

5月20日，香港《星島日報》紀曉華撰文表示，從官方的後續處理，藍案有幾點觀察：一、廣西黨委書記陳剛對藍案定性調子如此嚴重，不可能是個人隨意發揮，相信來自中南海高層親自拍板。藍天立垮台之後，廣西官場「排山倒海」層層表態，顯示此案水很深。

二、涉及家族腐敗。藍天立落馬之後，傳出其妻韋霄燕、弟弟藍X傑甚至兒子同步被抓，祕書也不能倖免。

三、政治問題和經濟問題交織的腐敗大案。藍天立在廣西政壇耕耘30多年，從「嚴重破壞廣西政治生態」的定調，應該涉及拉幫結派、搞團團夥夥，相信會扯出大批官員。

最近，廣西有多名官員落馬，其中包括欽州市常務副市長鍾恆欽，自治區黨委政法委副書記李文博，梧州市委祕書長韋彥，北部灣國際港務集團副總經理潘料庭。

四、涉及有色金屬腐敗。廣西礦產資源豐富，尤以鋁、錫為最。多年來，河池、百色等地由於無序開採，嚴重污染生態環境，背後肯定有保護傘。值得注意的是，落馬的潘料庭就是有色金屬專家。

藍天立落馬後，社交媒體流傳其家族走私稀土，並稱牽涉今年3月廣西南寧機場海關一宗共600公斤稀土走私案。

5月16日，大V、作家「貓步旅人_」在微博發文說，藍天立被查。據說是，涉及走私稀土的事兒！直接幹掉了一個「大老虎」！

5月17日，大V、前江蘇省法官培訓學院蘇北分院副院長「蒼龍飛天79」在微博發文表示，廣西「一把手」藍天立落馬，3天前其內弟被抓！廣西6天已有4廳官落馬。有傳言涉及稀土走私案，該消息還未證實，如果是真的，那他真的該死。

5月18日，海外X網民「亞洲金融 Asia Finance」發文表示，藍天立的案子，有三個調查方向：一個是往下查，深挖本土河池百色幫；一個是往上查，清查上頭的；一個是往外查，嚴查走私大案。有消息稱，藍天立涉及非法走私稀土的重大案件。

廣西是中國稀土資源的重要產地，尤其以中重稀土（如鋱和鏑）資源豐富而著稱。「亞洲金融 Asia Finance」分析，這些稀土元素廣泛應用於高科技領域，包括電動汽車、風力發電和軍事裝備等。廣西的稀土產業在地方經濟中占有重要地位。然而，非法採礦和走私問題長期存在。

據《南寧日報》4月15日報導，3月，南寧吳圩機場海關對一票申報為「焊錫膏」的出口貨物實施查驗。該批貨物共600公斤，外包裝標註「低溫錫膏」，內包裝標籤顯示合金成分為「Sn42Bi58」（錫鉍合金），經鑑定鉍含量高達55.3%，屬於明確列管的出口管制兩用物項。

就在藍天立落馬的敏感時刻，5月19日，南寧海關發布闢謠聲明，稱查獲的焊錫膏鉍不屬稀土。

（記者唐正綜合報導/責任編輯：范銘）

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