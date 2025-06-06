【新聞直擊】川習通話後 中發稀土許可證 加印關係破冰

【新唐人北京時間2025年06月07日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間6月6日，星期五。

今日焦點：貨輪起火中國車苦主找到 包括奇瑞和長城汽車；普習通話之後，中國向美國汽車供應商發放稀土許可證；加拿大主動伸出橄欖枝，印度總理莫迪應邀出席G7峰會，兩國關係破冰；訂貨後只要數分鐘就送到家門口，沃爾瑪無人機送貨業務新增五個城市；加州民主黨投票支持提高汽油價格，加州汽油價格可能再飆高。

【貨輪起火中國車苦主找到 包括奇瑞和長城汽車】

週二（6月3日），一艘從中國出發前往墨西哥，載有數千輛汽車的貨船，在阿拉斯加附近起火燃燒，船員因無法滅火，全部棄船。

據美國海岸警衛隊週四（6月5日）透露信息，事故發生時，在這艘懸掛利比里亞國旗、長600英尺的「晨光號」（Morning Midas）貨輪上，共載有3048輛汽車。其中，70輛為純電動車，681輛為混合動力車。

船舶管理公司 Zodiac Maritime發表聲明說，週二（6月3日），船上其中一層甲板被發現冒出濃煙。船員隨即展開滅火作業，但無法控制火勢。最後，船上22名船員不得不全部撤離，登上附近的一艘商船。

有知情人士透露，在貨船運載的車輛中，包括奇瑞（Chery Automobile）與長城（Great Wall Motor）等多家中國汽車廠產品。目前尚不清楚是來自哪家車廠的電動車首先起火。由於調查仍處初期，消息人士要求匿名。

《彭博》週四（6月5日）報導說，從船舶追蹤數據得知，該船在5月26日從中國煙台港出發，中途停靠南沙港和上海港，後來在前往墨西哥的途中，於太平洋中部發生火災。

美國海岸巡防隊（USCG）表示，火災發生地點大約在阿拉斯加埃達克島（Adak Island）以南300英里處，他們發現後立即派出救援隊滅火。

據中國媒體報導透露，貨輪的承租人是上汽集團的子公司安吉物流（Anji Logistics）。

報導引述一位知情人士表示，長城汽車有約140輛汽車在貨輪上，但沒有一輛是電動車，也不位於起火的甲板區域。

目前長城汽車、奇瑞汽車與安吉物流均未回應置評。

【中國向美國汽車供應商發放稀土許可證】

週四，在與習近平通話後，美國總統川普表示稀土問題已經解決。週五，路透社報導說，兩位消息人士表示，中國已向美國三大汽車製造商的稀土供應商發放出口許可證，許可證有效期為六個月。

這些有效期六個月的稀土出口許可證，已經授予通用汽車、福特和吉普的供應商。然而，由於信息還沒有公開，這些匿名消息人士表示，關於許可證包含的數量或物品的具體細節還不清楚。

在4月川普對中國徵收高額關稅之後，中共決定限制多種稀土和相關磁鐵的出口，中國限制的七類稀土產品被廣泛用於汽車行業，此外，半導體、醫學成像化學品、機器人、海上風力渦輪機等廠商，以及眾多軍用硬件制造商也需要這些稀土。這使全球汽車製造商、航空航天企業、半導體公司和軍事承包商的關鍵供應鏈變得復雜。中共對關鍵礦產行業的控制，被視為北京的重要籌碼。

美國車輛供應商協會在週三曾經呼籲美國政府迅速採取行動，以解決中國對稀土、礦產和磁鐵的出口限制。他們警告，這個問題可能會迅速破壞汽車零件的生產。

【莫迪應邀出席G7峰會 印加關係破冰】

我們再來關注一項重要的國際外交動態。

今天（6月6日），印度總理莫迪（Narendra Modi）今天（6月6日）宣布，他將出席本月稍晚在加拿大艾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行的七國集團（G7）峰會。

加拿大總理馬克．卡尼（Mark Carney）辦公室證實，這次邀請是卡尼在與莫迪通話時發出的。

莫迪隨後在X平臺發文說：「很高興接到卡尼總理的電話，祝賀他選舉勝出，也感謝他邀請我參加G7峰會。印度和加拿大是兩個充滿活力的民主國家，關係深厚，我們會在相互尊重和共同利益的基礎上攜手合作。」

這將是卡尼上任以來，莫迪與他第一次面對面會晤，也被視為兩國關係破冰的重要一步。

卡尼總理辦公室隨後證實，雙方在通話中討論了印加之間的長期關係，包括人民聯繫、商業紐帶，並同意繼續在執法和安全議題上對話。

印度並不是G7成員，這次獲邀參會，象徵著印加關係從低谷中逐漸回溫。

要知道，自2023年9月起，兩國關係一度陷入冰點。當時，加拿大指控印度政府人員涉嫌參與錫克教分離主義領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）被殺事件，引發外交風波。印度則堅決否認指控。

此外，加拿大情報部門也曾將印度列為涉嫌干預加拿大選舉的國家之一。

不過，加拿大國內也有人不滿莫迪獲邀。

錫克教組織「世界錫克組織」（WSO）主席丹尼什．辛格（Danish Singh）就批評說：「這不只是對加拿大錫克社群的背叛，更是對國家核心價值的背叛。總理邀請莫迪，實在令人震驚。」

不過，從國際角度看，莫迪此次亮相G7，也被外界視為印度崛起的重要象徵。未來，印度是否會和G7國家一道，對抗中共、俄羅斯等專制陣營，也成了外界關注的焦點。

【數分鐘飛到門口 沃爾瑪無人機送貨新增五城市】

沃爾瑪6月5日宣布，與無人機供應商Wing合作推出的無人機送貨服務，將擴展到五座美國大城市：亞特蘭大、夏洛特、休斯頓、奧蘭多和坦帕。

據英文版《大紀元時報》報導，沃爾瑪表示，此舉將使該公司成為首個在阿肯色州、佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州和德克薩斯州，大規模推廣無人機送貨服務的零售商。

沃爾瑪透露說，此次無人機送貨服務將覆蓋五個城市的100家門店，數百萬客戶將可享受數分鐘內送達訂單的便捷服務。

沃爾瑪公司的美國轉型與創新高級副總裁格雷格·凱西（Greg Cathey）對此表示，這將使購物變得更快、更便利。

Wing是一家谷歌母公司Alphabet旗下的無人機公司。Wing公司的首席執行官亞當·伍德沃斯（Adam Woodworth）強調，這將是「真正的大規模無人機送貨」。而達拉斯-沃斯堡地區的居民，已經將無人機送貨方式融入自己的日常購物中了。

根據Wing的網站，送貨無人機的時速為65英里（大約為105公里），單程航程6英里（大約為9.7公里），平均送貨時間少於19分鐘。

當客戶下單時，Wing的系統會自動選擇一條安全高效的路線遞送包裹，同時避開各種可能的障礙物。並由飛行監管員監控，以確保在多種天氣下安全運行。

無人機到達目的地時，會首先檢查送貨區域的障礙物，調整方向以避開它們，最終降落送貨。

沃爾瑪與Wing公司在2023年合作推出了無人機送貨服務，目前，沃爾瑪每周會完成數千次無人機送貨訂單。

除了沃爾瑪之外，Wing公司還與DoorDash等公司合作提供無人機送貨。亞馬遜也已經在2022年，在亞利桑那州和德克薩斯州推出了無人機送貨服務。

【加州民主黨投票支持提高汽油價格】

美國加州參議院周三（6月4日）否決了一項旨在阻止汽油價格上漲的法案。

加州參議院周三以10比23票否決了參議院2號法案，該法案旨在阻止實施，加州空氣資源委員會（CARB）在去年11月批准的，針對加州低碳燃料標準（LCFS）的變更措施。

2號法案由共和黨參議員布萊恩·瓊斯（Brian Jones）提出，但遭到民主黨議員的一致反對。

據賓夕法尼亞大學克萊因曼能源政策中心預測，加州空氣資源委員會針對低碳燃料標準進行的調整，在短期內，可能將使每加侖汽油的價格上漲65美分；長期而言，到2030年，燃料價格可能會因此增加85美分。

民主黨支持者認為，調整低碳燃料標準，將有助於加州實現氣候目標，減少運輸燃料碳強度，以及空氣污染。但共和黨批評者警告說，這將進一步推高燃料價格，而加州的燃料價格已經是全美最高。

《新聞直擊》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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