載3千輛中國新車的貨船在起火數週後沉沒

【新唐人北京時間2025年06月26日訊】美聯社報導，國際船舶管理公司黃道海運（Zodiac Maritime）6月24日發聲明說，旗下汽車運輸貨輪「晨曦邁達斯號」（Morning Midas）在起火數週後，於23日在阿拉斯加阿留申群島附近的國際水域沉沒。

這艘貨輪5月26日從中國煙台出發，原計劃6月15日抵達墨西哥，船上載有約3,000輛新車，包括奇瑞、長城等中國品牌。6月3日，貨輪航行到北太平洋時，突然冒出濃煙起火。船員試圖滅火失敗後棄船逃生，所幸22人全部獲救。

失火後，貨輪在北太平洋漂流數週，最終沉入海底。

美國海岸警衛隊發言人卡梅隆．斯內爾（Cameron Snell）表示，目前沉沒海域還沒有發現明顯污染。黃道海運已派出兩艘裝備污染控制裝置的船隻現場監測，並計畫增派應急船防止環境災害。

據瞭解，「晨曦邁達斯號」是汽車運輸專用船，長183米、總噸位46,800噸，由中國廈門船舶重工在2006年建造，懸掛賴比瑞亞國旗。船上載有約70輛純電動車、680輛混合動力車。

火災起因目前還不確定，但黃道海運公司表示，起火初期，看到濃煙從停放電動車的甲板上冒出來的。

彭博社引述國際保險公司安聯的報告指出，電動車使用鋰電池增加了航運風險，尤其是大批高價值車輛集中運輸時。

另外，在中國大陸，電動車自燃事件也頻傳。就在本月14日，江西發生一起電動車起火事件，波及社區停車場內16輛汽車；而上月25日，蘇州工業園區也發生電動車自燃事故，同樣造成多輛汽車受損。

《新聞直擊》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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