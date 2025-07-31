記者施春美／台北報導

沈玉琳傳出因肝病送醫救治。（圖／翻攝自臉書）

▲沈玉琳傳出因肝病送醫救治。（圖／翻攝自臉書）

知名主持人沈玉琳29日疑似猛爆性肝炎，後爆出可能罹患「癌王」胰臟癌，目前人在內湖三軍總醫院治療。他在2019年曾表示，他被獲選為「最聰明藝人」，小時候都讀四書五經。事實上，他在去年談及健康議題的一集節目中，能迅速補充醫師對疾病的解說，被醫師大讚「物理學很好」！足見其涉略廣泛、知識豐富。

57歲的沈玉琳本身有B型肝炎，上週被發現面色蠟黃、身形暴瘦，好友透露，可能是因他近期服用不少健康食品，才導致肝臟負荷過重。沈玉琳也曾在受訪時表示，他平常會服用紅麴等5種保健食品。

美國醫學期刊揭露 6種常被使用的潛在肝毒性植物

然而，好心肝門診中心副院長、胃腸肝膽科醫師林姿伶在肝病防治學術基金會表示，健康食品(保健食品)如紅麴、兒茶素、薑黃、薑黃或薑黃素、藤黃果、黑升麻、 阿育吠陀已被美國醫學期刊揭露為常被使用的潛在肝毒性植物。

她表示，紅麴因含有類似statin（常用於降膽固醇的藥物）的活性成分，能降低膽固醇，因此常被製成調節血脂的健康食品，但因成分類似降膽固醇藥物，也存在肝功能異常等風險。此外，紅麴產品曾因製程遭青黴菌污染，而引發腎臟問題。

號稱「荒謬大師」 沈玉琳：我小時候讀四書五經

不過，沈玉琳在電視節目中除了動作、言語誇張、口才便給，號稱「荒謬大師」，備受歡迎外，他在知識性節目也反應機敏。他曾於2019年11月表示，他參加益智節目經常獲得好名次，還曾經在「最聰明的藝人」特別企劃中榮獲冠軍，並自稱，他小時候都讀四書五經。

沈玉琳去年與于美人主持的一集談話節目中，主題談及黑蚊症時，當醫師洪暐傑提及成因時，沈玉琳就迅速說明是因為玻璃體退化。之後他也幫洪暐傑補充說明該病患者之所以會看見黑點的原因，被洪暐傑直呼「玉琳哥物理學很好！」

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