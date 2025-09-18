21世纪经济报道记者 易妍君

券商发债“补血”如火如荼。

9月以来，已有华安证券、国泰海通先后拿到向专业投资者公开发行次级公司债券的批文。此外，中信证券、第一创业向专业投资者公开发行公司债的申请也获得注册批复。

9月17日，包括财通证券、中国银河、华安证券、华鑫证券在内，至少有4家券商公布了新一期短期融资券发行结果，合计发行规模超过80亿元。而放眼9月上半月，券商境内发债规模已超1100亿元。

值得注意的是，今年7月以来，券商发债（境内，下同）节奏明显加快，近两个多月的发债规模直追整个上半年。

据Wind统计，截至9月17日，年内券商发债总规模达到1.14万亿元，远超去年同期的6937亿元。其中，今年7月1日—9月17日，券商发债规模约为5438亿元，在年内总规模中的占比约为47%。

在中航证券非银金融分析师薄晓旭看来，2025年以来，券商发债热情提升，显示出行业资本补充需求旺盛，这主要源于市场活跃度提升、创新业务扩容及低利率环境下的融资成本优势。

重资本业务推动融资需求

伴随A股市场回暖，券商发债热情持续升温。

9月17日，财通证券公告称，公司2025年度第六期短期融资券于9月15日发行，实际发行总额为20亿元人民币。

同一天，中国银河、华安证券、华鑫证券也公布了新一期短融券发行结果，发行规模分别为40亿元、15亿元、8亿元。

不只如此，9月以来，中泰证券、山西证券、国泰海通、长江证券、平安证券、华泰证券等多家券商各自完成了一期证券公司债的发行。

总体上，据Wind统计，9月1日—9月17日，共有36家券商发行债券，合计发行规模达到1140亿元，延续了8月以来的发债热度。

今年8月，49家券商共计发行了2676亿元债券，创下今年内券商单月发债规模最高纪录；7月，44家券商共计发行了约1622亿元债券，为今年内券商单月发债的次高峰。

“券商发债的核心目的仍是再融资与支持业务增长。”惠誉评级亚太区非银行金融机构评级董事张榕容向21世纪经济报道记者指出，7—8月券商融资需求走强，也反映了券商的业务增长。股市回暖已带动两融余额由6月末约1.85万亿元增至8月末约2.26万亿元，增幅为22.2%。

拉长时间看，截至9月17日，今年以来，共有71家券商通过发债融资，合计发行规模高达1.14万亿元，同比增长了约64.7%。

数据来源：Wind

证券公司债仍为中流砥柱。其中，次级债的发行亦有增长。同时，券商对短融工具的需求维持高位。

Wind数据显示，截至9月17日，今年内，券商已完成了415只证券公司债的发行，合计发行规模超过7500亿元，占比约为67%；已完成发行的短期融资券共有218只，合计发行规模接近3700亿元，占比约为33%。

薄晓旭认为，这反映出券商在优化负债结构的同时，持续强化资本实力以支撑业务发展。公司债占据主导位置，反映低成本优势突出，适合中长期资金需求。2025年市场交投活跃，两融、衍生品、做市等资本消耗型业务增长，推动券商融资需求。

据Wind统计，上述已完成发行的633只债券的平均票面利率为1.89%。

“利率整体较去年下行。在当前利率水平下，券商可能考虑适度拉长久期以锁定较低资金成本。”张榕容表示。

此外，从债券品种看，张榕容指出，券商发债的期限结构并无明显变化，1年内短融与1年以上中期品种发行只数大致均衡。

7家券商发债规模超500亿

就单家券商而言，今年内发债规模超过100亿元的券商已有31家。

其中，Wind数据显示，截至9月17日，今年以来发债规模超过500亿元的券商共有7家，包括：中国银河、华泰证券、国泰海通、广发证券、招商证券、国信证券、中信证券。

这7家券商年内发债规模分别为1029亿元、897亿元、758亿元、635.2亿元、610亿元、507亿元。

同时，年内发债规模在200亿元—500亿元区间的券商共有11家。

其中，中信建投、平安证券、申万宏源、东方财富证券、国元证券的发债规模较大，分别为482.93亿元、466亿元、327亿元、285亿元、240亿元；紧随其后的的是光大证券、兴业证券、方正证券、中泰证券，这几家券商的发债规模均超过210亿元；而东吴证券、中金公司的发债规模分别为203.7亿元、200亿元。

数据来源：Wind

另有13家券商的发债规模位于100亿元—200亿元区间，包括浙商证券、南京证券、东方证券、长城证券、财通证券、长江证券、华安证券等。

此外，部分中小券商的发债规模超过50亿元（不到100亿元），包括开源证券、华西证券、上海证券、东莞证券、首创证券、信达证券、红塔证券、华鑫证券等。

从募集资金的用途看，除了补充流动性，借新还旧也为主流选择。

以9月发行的债券为例，国泰海通2025年公司债（第五期）拟募集资金80亿元用于偿还或置换到期公司债券本金。

25国证10的募集说明书显示，国信证券该期债券发行规模为不超过43亿元，募集资金拟用于偿还公司有息债务及补充公司营运资金。其中，用于偿还有息债务的募集资金规模不超过33亿元，用于补充公司营运资金的募集资金规模不超过10亿元。

值得一提的是，部分券商对用于资本消耗性业务的资金比例作出承诺。

例如，根据中国银河2025年公司债（第一期）的募集说明书，该期债券发行金额为不超过60亿元（含60亿元），拟全部用于补充公司营运资金。发行人承诺募集资金中用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗型业务的部分不超过10%。

华泰证券在25华泰C2的募集说明书中提到，本期债券发行金额为不超过50亿元（含50亿元）。募集资金中不超过33亿元（含33亿元）部分拟用于补充流动资金。发行人承诺募集资金中用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗型业务的部分不超过10%。

在股权融资监管趋严背景下，未来一段时间内，若A股市场持续活跃，券商发债热潮或将延续。

薄晓旭分析，相较于股权融资等其他方式，债券融资凭借其显著优势成为券商业务扩张期资金补充的核心渠道：一方面，债券融资能够提供更大规模的资金支持，且当前低利率环境下的融资成本较股权融资减少，可有效控制财务支出；另一方面，其灵活的期限结构设计可精准适配不同业务线的资金需求周期，同时避免股权稀释问题，保障公司治理结构稳定。